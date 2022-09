Serie D girone G, il Real Monterotondo espugna Frascati e si prende la vetta

Tre punti e primato conquistato per il Real Monterotondo, che in uno dei tanti derby laziali del girone G si assicura in rimonta la sfida contro la matricola Lupa Frascati, ancora a secco di punti dopo due giornate. Il Monterotondo è stato bravo a reagire dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, che sull'asse Ruggeri e Ferraro hanno trovato al 38' del primo tempo il primo gol stagionale in Serie D. La risposta del Monterotondo non si è fatta attendere, e gli ospiti hanno pareggiato con un bolide da fuori area di Baldassi al 40' che ha spedito le due squadre in parità all'intervallo. Nel secondo tempo i padroni di casa vanno vicini al 2-1 con D'Angelo, che però si vede respingere il suo colpo di testa a botta sicura da Benvenuti con una prodezza. La beffa per il Frascati è arrivata al 12' del secondo tempo, con Sansotta che ha siglato il gol decisivo per i destini della gara, con un vano forcing finale del Frascati che non ha cambiato il risultato del match.

LVPA Frascati - Real Monterotondo 1-2 (38'pt Ferraro (L), 40'pt Baldassi (R), 12'st Sansotta (R))