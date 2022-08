Lupa Frascati, arriva un rinforzo a centrocampo

Ingaggio last minute per la LVPA Frascati, che si assicura a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista Federico Ruggeri. Proveniente dal Gubbio, Ruggeri ha disputato l'ultima stagione in Serie D con il Tiferno, distinguendosi come uno dei migliori giovani del girone E, siglando due reti in 30 presenze di campionato. Classe 2003, ma già con 2 campionati alle spalle, il giovane ha esordito a 17 anni in Serie C con i rossoblu, per poi maturare esperienza nella vicina Città di Castello. Un acquisto importante per il centrocampo di Chiappara, che potrà contare su un intermedio in grado di abbinare quantità e qualità, doti preziose in quella porzione di campo.

[comunicato ufficiale Lupa Frascati]