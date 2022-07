Lupa Frascati, ufficiale un nuovo acquisto ex Fiorentina

Filippo Gemmi è un nuovo calciatore della LVPA Frascati, con cui ha siglato un accordo annuale. Nato nel 1997 a Pontedera, Gemmi è cresciuto nelle giovanili di Fiorentina e Livorno, con i labronici ha esordito in Serie C a 19 anni nel corso della stagione 2016/2017. Centrocampista centrale, Gemmi è un regista con spiccate attitudini difensive. Nell'ultima stagione ha giocato nell'Aglianese, collezionando 25 presenze nel girone D di Serie D

ed aiutando la squadra nella conquista di una comoda salvezza, frutto dell'ottavo posto finale. Nel curriculum del calciatore, ci sono altre due stagioni in D con Follonica, Adriese e Foggia e 26 presenze in C con Livorno ed Olbia.

[comunicato ufficiale Lupa Frascati]