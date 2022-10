Serie D girone F: Fontana risponde a Cesario, è pari tra Cynthialbalonga e Chieti

Termina con un pari la sfida di metà classifica tra Cynthialbalonga e Chieti, con i laziali che tornano a un risultato utile dopo la sconfitta maturata in casa la settimana scorsa contro l'Avezzano. Un match non facile per gli ospiti, che hanno subito l'iniziativa dei padroni di casa che sono passati in vantaggio a freddo già al primo minuto, con un gol di Cesario che sembrava poter tagliare le gambe alla squadra di mister D'Antoni. La Cynthialbalonga però è stata brava a reagire e ha trovato il pareggio già al 17' con Fontana, decisivo ai fini del risultato e che proietta la squadra laziale alla nona posizione in campionato.

CHIETI - CYNTHIALBALONGA 1-1

CHIETI: Serra, Spinelli, Pietrantonio, Ferrari (dal 64′ Barbetta), Salto, Poletto, D’Innocenzo (dal 52′ Di Meo), Masawoud, Cesario, Rossi G. (dal 81′ Riosa), Bregasi (dal 64′ Di Renzo). A disposizione: Vitiello, Amato, Rossi A., Chitanu, Palumbo. All. Cotta

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Sbardella, Redondi, Fontana, Buono, Nava, Ferri (dal 68′ Secli), Forgione (dal 22′ Giacobbe), Caon (dal 48′ De Angelis), Borrelli (dal 48′ Petti), Mirmch. A disposizione: Vilardi, Ferrante, Fiorini, Del Canuto, Romito. All. D’Antoni

Marcatori: 1′ Cesario, 17′ Fontana

Arbitro: Riccardo Boiani (Pesaro)

Assistenti: Dario Maione (Nola), Romualdo Piedipalumbo (Torre Annunziata)

Ammonizioni: 18′ Redondi, 31′ Mirmch, 34′ Pietranotonio, 61′ Spinelli, 72′ Buono, 78′ SantilliEspulsioni: 41′ Sbardella

Note: 1′ rec. primo tempo, 5′ rec. secondo tempo