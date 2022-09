Serie D girone F, la Cynthialbalonga sorprende la Sambenedettese

Squadra in casa

Vittoria di prestigio per la Cynthialbalonga, che contro la Sambenedettese coglie una vittoria di prestigio battendo in trasferta una delle favorite del girone F. La squadra laziale si è imposta grazie ai gol di Sbardella e Sivilla, il primo arrivato al 26' sugli sviluppi di un calcio piazzato su cui poi Sbardella ha inzuccato di testa. A inizio secondo tempo la Samb si vede annullare un gol per fuorigioco e alla mezz'ora combina la frittata. Il portiere della Samb Berti scivola e regala la palla a Sivilla, che con il suo gol di rapina chiude il match, regalando i primi tre punti ai laziali.

