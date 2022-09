Serie D girone F, la Cynthialbalonga crolla in casa con l'Avezzano

Giornata storta per la Cynthialbalonga, che viene sorpresa tra le mura di casa da un Avezzano combattivo e che si porta in vetta al girone F in attesa delle partite di domenica. L'inizio di partita è anche favorevole alla Cynthia, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo manca due volte clamorosamente il vantaggio. A punirla ci pensa Lamin Bittaye, che al 24' sfrutta una respinta troppo corta del portiere dei castellani Vilardi su un tiro di Dos Santos per siglare il gol di vantaggio, il più classico dei gol di rapina. Nel finale di primo tempo Vilardi si riscatta con due parate fantastiche proprio su Dos Santos e Cissé, mantenendo all'intervallo i suoi sotto "solo" 0-1. Vilardi salva ancora i padroni di casa sul tiro di Marietti ma non può nulla sul tiro di Dos Santos, che in contropiede salta il portiere e regala vittoria e vetta temporanea all'Avezzano, mentre la Cynthialbalonga resta ferma a sei punti e ancora in zona playoff, in attesa di domani.

CYNTHIALBALONGA - AVEZZANO 0-2 (24'pt Bittaye, 44'st Dos Santos)