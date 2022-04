Roma sei da record: unica squadra a conquistare tutte le semifinali europee

Un buongiorno da favola per la Roma e i suoi tifosi. All'indomani della vittoria contro il Bodo/Glimt i giallorossi infatti si godono l'accesso alle semifinali di Conference League dove affronteranno il Leicester. La Roma trascinata da Zaniolo e dal suo pubblico oltre ad essere l'ultima squadra italiana in corsa per un titolo europeo in questa stagione ha pure conquistato un record unico in Europa.

Roma sei unica

La Roma di Mourinho ha già conquistato un record. I giallorossi infatti accedendo alle semifinali di Conference League hanno completato il loro personale hat trick. La Roma è l'unica squadra italiana ad aver conquistato e giocato tutte le semifinali delle competizioni Uefa odierne: Champions League, Europa League e Conference League. Un record. A questo la Roma aggiunge anche il fatto di essere l'unica italiana ad essere arrivata in una semifinale europea negli ultimi cinque anni: contro il Liverpool in Champions League 2017/2018, contro il Manchester Unitedi la scorsa stagione in Europa League e adesso il Leicester. Allargando lo sguardo in Europa nell'ultimo quinquennio i giallorossi sono nella ristrettissima cerchia delle squadre (Real Madrid, Liverpool e Arsenal) ad andare almeno tre volte in semifinale nelle coppe europee. In passato la Roma aveva raggiunto anche le semifinali della Coppe delle Coppe, della Coppa delle Fiere, della Coppa dei Campioni e della Coppa Uefa.

Il Marsiglia altra semifinalista della Conference League che giocherà contro il Feyenoord, vanta il raggiungimento delle semifinali anche in Champions League/Coppa dei Campioni, Europa League/Coppa Uefa ma a differenza dei giallorossi non ha raggiunto le fasi finali nelle altre competizioni europee escluso l'Intertoto.

Tabù inglese

Fatto il record, adesso a Mourinho il compito di sfatare il tabù inglese che ha frenato i sogni di gloria europei della Roma. La squadra giallorossa infatti negli ultimi anni è stata eliminata dai club inglesi, Liverpool e Manchester United rispettivamente in Champions League ed Europa League. Adesso arriva il doppio confronto con il Leicester di Rodgers che ha eliminato il Psv Eindhoven.

Giovedì 28 aprile andrà in scena il primo atto della doppia sfida in terra inglese, all'Olimpico (con il sistema online per la vendita dei biglietti già impazzito) la partita di ritorno si giocherà giovedì 5 maggio.