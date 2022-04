Roma-Bodo/Glimt 4-0: Zaniolo da urlo, giallorossi in semifinale di Conference League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince contro il Bodo/Glimt per 4 a 0 e vola alle semifinali di Conference League. Partita perfetta dei giallorossi che dominano i norvegesi e con merito passano al turno successivo. Il Bodo si dimostra la squadra mediocre vista anche all'andata ma è la Roma che cambia registro. Aggressiva, letale, precisa, perfetta, finalmente la Roma mostra un bel calcio. Mou prepara la partita in maniera esemplare e domina la partita davanti ad una cornice di pubblico impressionante. L'Olimpico sold out ha fatto tremare le gambe ai calciatori norvegesi che sono caduti sotto le magie di Pellegrini, e ai gol di Abraham e Zaniolo autore di una tripletta e della sua miglior partita in carriera. Prossimo step per la Roma in Conference League la doppia sfida con il Leicester.

Roma-Bodo/Glimt, la cronaca

Al quinto la Roma è già in vantaggio grazie a Tammy Abraham. L’inglese è il più lesto di tutti su sviluppo di corner a ribadire in rete un pallone respinto in malo modo da Haikin. Al 15esimo Roma vicina al gol del due a zero con Mkhitaryan che servito da Pellegrini dal limite dell’area prova il destro di prima intenzione che esce largo di poco. Al 16esimo ancora giallorossi ad un soffio dal raddoppio con Abraham che ancora una volta su assist di Pellegrini non trova la porta per centimetri. Cristante recupera palla nella trequarti avversaria e mette in mezzo per Pellegrini, ma il tentativo di tacco del capitano romanista è ben respinto da Haikin. Al 23esimo la Roma raddoppia con Zaniolo che servito in profondità da Pellegrini, a tu per tu con Haikin non sbaglia facendo esplodere l’Olimpico. Al 26esimo si fa vedere il Bodo col mancino di Vetlsen ben bloccato da Rui Patricio. Al 30esimo è ancora la Roma ad esultare. Zalewski scappa via in contropiede e poi serve Zaniolo che con uno splendido pallonetto supera il portiere in uscita. Al 41esimo ancora Roma vicina al gol con Abraham ma il tiro dell’inglese è deviato in angolo. Al 49esimo la Roma cala il poker ancora con Zaniolo. Il numero 22 giallorosso scappa via al proprio marcatore e col mancino tira una bordata che non lascia alcuna possibilità di replica a Haikin. Felix subentrato nella ripresa ha una grande occasione ma il suo colpo di testa si perde sul fondo. All’80esimo si fa vedere il Bodo con una sforbiciata di Boniface che però termina alta sulla traversa.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 8, Ibanez 7; Karsdorp 7, Cristante 7,5, Mkhitaryan 7 (dall’85’ Veretout s.v.), Zalewski 8 (dall’85’ Maitland-Niles s.v.); Pellegrini 8 (dal 76’ Oliveira 6); Zaniolo 9 (dal 60’ Felix 6), Abraham 7 (dall’85’ Perez s.v.). All.: Mourinho 9.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin5,5; Sampsted 4, Moe 4 (dal 61’ Boniface 5), Høibråten 4, Wembangomo 4 (dall’89’ Kvile s.v.); Vetlesen 5, Hagen 4, Saltnes 4; Koomson 4 (dal 73’ Mugisha 5), Espejord 4 (dal 61’ Larsen 5,5), Solbakken 4,5 (dall’89’ Nordas s.v.). All.: Kalvenes 4 (vice)

Marcatori: 5’ Abraham (R), 23’, 30’, 49’ Zaniolo (R)

Ammoniti: Mancini (R)

Arbitro: Martinez (SPA)

I top e flop giallorossi

Zaniolo 9: Una tripletta esaltante in una notte fondamentale della stagione della Roma. La miglior partita in carriera per il numero 22 giallorosso, un’ora di gioco dove gli riesce tutto. Standing ovation, meritata, dell’Olimpico.

Pellegrini 8: Il capitano romanista disegna calcio per il prato dell’Olimpico. Giocate fantastiche, aperture perfette, assist. Partita impressionante. Esce per un problema fisico.

Zalewski 8: Difende da terzino e attacca da ala. Prestazione super per il tornante di Mou che impreziosisce la sua partita con la splendida azione e l’assist del momentaneo tre a zero.

Smalling 8: Partita mostruosa del centrale inglese. Un muro insuperabile, non sbaglia un intervento, non perde un contrasto.