Roma-Feyenoord 1-1, la diretta: gol di Pellegrini, Cristante sfiora il vantaggio

Alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico il fischio d'inizio di Roma-Feyenoord partita valida per il ritorno degli spareggi di Europa League. Si riparte dall'uno a uno di Rotterdam. Gimenez sblocca subito la partita portando avanti gli olandesi, pareggio immediato di Pellegrini.

L'arbitraggio non sta piacendo ai tifosi della Roma

D'altronde finché nessuno della presidenza s'incazza continueremo ad avere questi tipi di arbitraggi in Europa #RomaFeyenoord — DadoRm07 (@DadoRm07) February 22, 2024

Questo è peggio de Taylor e il finale nn ve lo devo dire io...#RomaFeyenoord — Eli (@Eli39686221) February 22, 2024

Arbitro pessimo! 🫣😡

Meno male che non c’è #Mourinho

Sarebbe già stato espulso. #RomaFeyenoord — Claudio Di Luzio (@c_diluzio) February 22, 2024

27'- Ammonito Geertruida per lo stesso fallo fatto in precedenza da Paredes;

26'- Intervento a gamba tesa di Paredes. Ammonito l'argentino;

La Roma sta rapidamente scalando la classifica delle squadre che mi piace vedere giocare #RomaFeyenoord — Alex Frosio (@alexfrosio) February 22, 2024

22'- Cristante di prima serve Lukaku che si appggia sul rimorchio di Pellegrini che non trova lo specchio della porta;

21'- Pellegrini pennella per l'inserimento di Cristante che di testa anticipa il portiere che esce male fuori dai pali, ma non trova la porta di poco;

18'- Sugli sviluppi della punizione tocco per Gimenez che colpisce male e grazia Svilar;

17'- Fallo di Spinazzola in posizione pericolosa. Ammonito il terzino di De Rossi;

IO AMO LORENZO PELLEGRINI



Titolare indiscusso della nostra nazionale, giocatore con un piede destro sublime, DDR l'ha messo nel suo ruolo perfetto e finalmente ci ha regalato questo spettacolo di giocatore.#RomaFeyenoord #EuropaLeague — Mr.Analyst IL BISTECCHIANO (@FrancescoCitin4) February 22, 2024

Pellegrini has been reborn under De Rossi #RomaFeyenoord pic.twitter.com/CnhP7LSaY2 — Jimmy S. (@JSchar87) February 22, 2024

15'- Gol della Roma. El Shaarawy appggia per Pellegrini al limite dell'area che fa partire un destro a giro imparabile per il portiere olandese. Il capitano giallorosso riporta la partita in parità;

15'- Fallo di Gimenez su Llorente;

La difesa è il solito film dell’orrore!!! 😱#RomaFeyenoord — Maurizio (@Maui_74) February 22, 2024

12'- Difesa della Roma altissima. Serve Svilar a negare il gol a Wieffer lanciato in porta da Gimenez;

10'- Corner per la Roma: giallorossi vicini al gol ma un difensore del Feyenoord salva sulla linea e il tiro di El Shaarawy esce di poco largo.I ragazzi di De Rossi chiedono un rigore per un tocco su Llorente. Per arbitro e Var non c'è niente;

Ma cosa abbiamo fatto per dover sopportare #Karsdorp titolare ogni giorno? Ma porca miseria, è l’anticalcio.#RomaFeyenoord — Alessandro Patella (@AlessandroPat) February 22, 2024

Ma che razza di gol abbiamo preso santi numi#RomaFeyenoord — Flavia Gufetta (@FlaviaGufetta) February 22, 2024

5'- Gol del Feyenoord. Karsdorp perde palla e in contropiede il Feyenoord colpisce. Dopo un contrasto fra Spinazzola e Nieuwkoop, il pallone arriva a Gimenez che lo devia in rete con la spalla;

4'- La Roma tiene il possesso del pallone;

E niente l'Olimpico con la Roma è veramente da brividi. #RomaFeyenoord — Monica (@LadySbatSnow) February 22, 2024

1'- Inizia la partita. Primo pallone per la Roma;

Olimpico verso il tutto esaurito. Circa 67mila tifosi giallorossi allo stadio a sostenere la squadra di De Rossi

Come sempre una grande atmosfera all’Olimpico di Roma ! #RomaFeyenoord #EuropaLeague — mattiamalvolti (@mattiamalvolti) February 22, 2024

Con tutto il fiato che abbiamo in gola Forza @OfficialASRoma 💛❤️ #RomaFeyenoord pic.twitter.com/h1QAT8Dc3p — Barbara Borelli (@BarbaraBorelli2) February 22, 2024

Daniele De Rossi conferma i titolarissimi per la sfida agli olandesi. Dopo il riposo dello Stirpe, torna Dybala nell'undici iniziale, mentre in porta confermato Svilar. Ecco la formazione della Roma:

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku. El Shaarawy.

Qualche cambio per Slot. La modifica più importante nelle file olandesi è il recupero di Gimenez. L'attaccante sarà supportato dagli esterni Paixao e Stengs. Ecco l'11 olandese:

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreutther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Wieffer, Timber; Nieuwkoop, Paixao, Stengs; Gimenez.