Roma agli ottavi di finale di Europa League, Feyenoord eliminato. Le pagelle dei giallorossi

La Roma approda agli ottavi di Europa League dopo aver eliminato il Feyenoord ai calci di rigore. Per superare i rivali olandesi sono serviti i tiri dagli 11 metri dopo che il risultato era rimasto in parità per oltre 180 minuti considerando le due partite e i tempi supplementari nonostante il dominio della Roma. Nella lotteria dei rigori, sale in cattedra Svilar che para due tiri prima che Zalewski realizzi il quinto rigore che fa partire la festa romanista all’Olimpico. L’unico errore resta quello di Lukaku.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Svilar 8: È l’eroe della serata. De Rossi ha affidato a lui la porta della Roma e il giovane portiere non aspettava altro e ricambia la fiducia trascinando la squadra agli ottavi di Europa League. Decisivo.

Karsdorp 5: Male l’olandese. Suo l’errore che porta al vantaggio del Feyenoord. Mai preciso in avanti. (dal 67’ Celik 5,5: Impreciso ma senza commettere gravi errori).

Mancini 6,5: Il migliore della difesa. Dalle sue parti non passa nessuno.

Llorente 5,5: In difficoltà. Esce dopo un duro scontro. (dall’85’ N’Dicka 6: Ordinato).

Spinazzola 6: Primo tempo super. Corsa, cross e sovrapposizioni. Cala drasticamente nel secondo tempo. (dal 106’ Angelino 6: Attento).

Paredes 6,5: Non sempre preciso nelle giocate ma mostra grande temperamento. Realizza il primo rigore della serie con personalità.

Cristante 6,5: Corre ovunque e sfiora con i suoi inserimenti il gol più volte. Segna pure un rigore.

Pellegrini 7: Ennesima prestazione positiva dal ritorno di De Rossi. Con DDR viaggia a numeri di altissimo livello, pregevole il gol dell’1-1. Esce per un problema fisico. (dal 71’ Aouar 6: Non sfrutta al meglio il minutaggio ma è bravo a trasformare in gol il suo rigore).

Dybala 6: Svaria molto e prende tanti falli. Non riesce però a liberare il suo mancino e la fantasia. (dal 102’ Baldanzi 6: Pimpante).

El Shaarawy 6,5: Solita sicurezza. Prima serve l’assist per Pellegrini, poi viene steso in area ma per arbitro e Var non c’è niente. Esce stremato. (dal 91’ Zalewski 6,5: Non un impatto positivo nei supplementari ma l’ultimo rigore era pesantissimo e lui non l’ha sbagliato).

Lukaku 4: Male il belga per 120 minuti, peggio dopo. Non si libera mai della marcatura e nel recupero del secondo tempo supplementare ha l’occasione di segnare ma è bravo il portiere, ai rigori sbaglia ancora mettendo pressione ai suoi. Per sua fortuna c’era Svilar.

De Rossi 7: La squadra gioca una partita matura. Gestisce i ritmi, controlla il pallone e crea tanto ma dimostra ancora un calo fisico nella ripresa. La sua mano però si vede. Premiato per la continuata fiducia a Svilar e conquista l’obiettivo: la qualificazione.