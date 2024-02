Feyenoord-Roma 1-1 | Lukaku pareggia a Rotterdam, all'Olimpico ci si gioca la qualificazione agli ottavi di Europa League

Fine del primo tempo fra Feyenoord e Roma nell'andata degli spareggi di Europa League. Al termine della prima frazione di gioco olandesi avanti grazie alla rete di Paixao arrivata nel recupero, poco dopo la traversa colpita da Paredes. La Roma trova il pareggio grazie a Lukaku.

97'- Finitsce 1-1 al de Kuip;

91'- Palo del Feyenoord su punizione;

90'- Fallo di Spinazzola su Read, punizione pericolosa per il Feyenoord. Sette i minuti di recupero;

89'- Svilar respinge su Gimenez;

87'- De Rossi si gioca le carte Baldanzi e Cristante per Bove e Dybala;

86'- Ammonito Bove, che diffidato salterà il ritorno;

83'- Gioco fermo per un problema a Svilar;

81'- Angolo per il Feyenoord. Nella Roma esce Karsdorp entra Celik;

78'- Nel Feyenoord escono Nieuwkoop Paixao per Read e Milambo;

77'- Gioco fermo per un problema a Pellegrini;

71'- Slot toglie Stengs e inserisce Ivanusec;

69'- Fallo di Stengs su Mancini, ammonito il giocatore del Feyenoord. Punizione per la Roma;

67'- GOL DELLA ROMA. Spinazzola va via sulla sinistra e crossa per Lukaku che di spalla batte Wellenreuther. 1-1 al de Kuip;

65'- Cross basso e sbagliato di Karsdorp direttamente sul portiere;

63'- Fuori Ueda Minteh e dentro Gimenez e Lingr nel Feyernood, nella Roma fuori Zalewski dentro El Shaarawy;

62'- Fallo di Pellegrini. Punizione per il Feyenoord;

57'- Traversone di Mancini per Zalewski che finisce larghissimo;

54'- Cross di Spinazzola per Lukaku, il colpo di testa del belga termina alto;

52'- Ci prova Dybala da fuori, tiro alto;

50'- Il gioco riprende dopo un problema per Bove;

46'- Fallo di Llorente su Ueda. Punizione dal limite per il Feyenoord e giallo per lo spagnolo;

46'- Inizia il secondo tempo;

Primo tempo

La Roma termina i primi 45 minuti sotto di un gol. I giallorossi creano tanto, giocano e hanno diverse occasioni non sfruttate da Zalewski (il peggiore deilla prima frazione di gioco) e Lukaku. Nel recupero il colpo di testa di Paixao che fa esplodere il de Kuip, arrivato poco dopo la traversa colpita da Paredes.

45'+3- Finisce il primo tempo. Feyenoord avanti 1-0 col gol di Paixao nel recupero.

45'+3- Punizione per la Roma conquistata da Dybala;

45'+1- Gol del Feyenoord. Doccia gelata per i giallorossi che vanno sotto per via di un colpo di testa di Paixao lasciato solo da Llorente e Spinazzola;

45'- Iniziati i due i minuti di recupero;

44'- Dybala calcia da posizione defilata, para Wellenreuther. Sul corner colpo di testa di Lukaku ancora bravo il portiere;

40'- Grande destro di Parede da fuori area il portiere si salva deviando sulla traversa. Roma vicina al gol;

37'- Destro di Wieffer, largo;

35'- Manata di Minteh su Zalewski. Ammonito l'esterno del Feyenoord;

30'- Pellegrini verticalizza per Lukaku,fischiato fuorigioco per Big Rom;

26'- Grande palla di Paredes per Zalewski che da ottima posizione invece di calciare cerca l'assist per un marcato Lukaku, libera la difesa olandese;

24'- Tiro dalla distanza di Wieffer, blocca in due tempi Svilar;

22'- Tiro mancino di Stengs, blocca Svilar;

21'-Grande occasione per il Feyenoord. Dopo una palla persa da Zalewski, Stengs serve Paixao che evita Llorente e calcia da pochi passi senza trovare clamorosamente la porta;

19'- Altro angolo per il Feyenoord dopo una palla persa da Zalewski. Dal corner deviazione di Ueda, tutto facile per Svilar;

17'- Cross col destro di Dybala per Lukaku che colpisce di testa. Para Wellenreuther;

14'- Punizione guadagnata da Lukaku. Ammonito Beelen. Il tiro di Pellegrini respinto in corner dalla barriera olandese;

13'- Respinta imprecisa di Karsdorp. Calcio d'angolo per il Feyenoord;

10'- Bellissimo filtrante di Dybala per Pellegrini, bravo Wellenreuther in uscita a murare il capitano della Roma;

8'- Bene Dybala che serve Lukaku che fa da sponda per Bove. Il tiro del centrocampista è deviato in corner. Brutto calcio d'angolo battuto dalla Joya, pallone respinto dalla difesa olandese;

6- Minteh falloso su Svilar. Fallo fischiato a favore del portiere romanista;

6'- Karsdorp sbaglia il passaggio per Mancini che commette fallo su Paixao;

4'- Fallo di Zerrouki su Zalewski. Punizione per la Roma nei pressi della propria area;

1'- Inizia la partita. Primo possesso per la Roma;

La Roma in campo per il riscaldamento

La carica dei tifosi per il grande match di Rotterdam e i commenti sulla formazione

Daniele De Rossi vara per un mini turnover per la trasferta in terra olandese. Alla prima in Europa da allenatore DDR lancia a sorpresa Zalewski nel tridente d'attacco. Ecco la formazione ufficiale dei giallorossi:

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

Tante defezioni per Slot che deve reinventarsi la formazione. Questi gli undici titolari della squadra di Rotterdam:

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Stengs, Minteh, Paixao; Ueda.