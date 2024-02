I tifosi del Feyenoord sono a Roma nonostante i divieti. Le foto della Barcaccia "riconquistata"

Al Colosseo, in Centro Storico, all'aeroporto di Fiumicino e in partenza dal Belgio. Ma anche piazza di Spagna, con l'immagine della Barcaccia - già danneggiata nel 2015 dagli stessi tifosi - con vicino una maglia del Feyenoord e la scritta che sa di beffa: "Saluti da Rotterdam". Come nel febbraio del 2015 - esattamente nove anni dopo - gli olandesi riconquistano la piazza con la storica fontana del Bernini, che la prima orda olandese sfregiò e danneggiò (qui il video)

Gli hooligans alla Baraccia

L'orda olandese si aggira per la Capitale. Nonostante il divieto di trasferta sono circa 200 i Feyenoorder che sono arrivati con tutti i mezzi nella Città Eterna. Una presenza costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. Sebbene non sia prevista la loro presenza in città, sono circa 1000 gli agenti e le forze dell'ordine che dalla giornata di ieri stanno svolgendo servizi preventivi al fine di scongiurare, come accaduto lo scorso anno, contatti fra i tifosi giallorossi e gli hooligans arrivati dai Paesi Bassi per la sfida - in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico - fra l'As Roma e il Feyenoord.

"Benvenuti a Rotterdam"

Numerose le stories postate dagli ultras olandesi: "Ci risiamo", si vede in una immagine che inquadra un volo in partenza dal Belgio per Roma. Ma anche post dal Leonardo Da Vinci, dove alcuni olandesi sono appena sbarcati e dal Colosseo, dove si vede un gruppo di Feyenoorder che mostrano una bandiera con il messaggio: "Non puoi bannare i tifosi del Feyenoord". E poi le foto dalla Barcaccia con la scritta "Match day". Tifosi olandesi arrivati a Roma a scaglioni già dallo scorso martedì nonostante l'emissione da parte della prefettura di un'ordinanza che vieta la 'vendita dei tagliandi (biglietti dello stadio), ai residenti dei Paesi Bassi per tutti i settori dello stadio Olimpico'.

Olandesi di nuovo a piazza di Spagna

Proprio le immagini dei vessilli dei tifosi del Feyenoord con sfondo la storica piazza di Spagna riportano alla mente il pomeriggio di scontri a cui diedero vita gli hooligans olandesi il 19 febbraio del 2015. Una vera e propria orda, controllata dai poliziotti in assetto antisommossa. Poi gli scontri. Alle loro spalle gli ultras del Feyenoord lasciarono la devastazione. Bottiglie e vetri ovunque, monumenti utilizzati come vespasiani e la fontana della Barcaccia, trasformata a suo tempo in un'enorme piscina usata per il lancio di bottiglie di birra. Un pomeriggio di grossa tensione, in cui il Centro Storico si fermò con i commercianti che abbassarono tutte le saracinesche al fine di evitare possibili guai.

Trasferta vietata agli olandesi

La partita di Europa League all'Olimpico resta comunque interdetta alla tifoseria avversaria che in passato ha creato diversi problemi di ordine pubblico in città.. Tra i tifosi più temuti 'i Vak S' già arrivati a Roma. Acceso all'impianto del Foro Italico che lo scorso anno provarono 40 hooligans, fermati ai tornelli con dei biglietti intestati a tifosi italiani. Duecento gli orange che arrivarono a Roma - alcuni via Napoli ospiti degli ultras partenopei - nonostante il divieto di assistere al match. Come lo scorso anno, qualora venissero intercettati dalle forze dell'ordine verranno accompagnati in alcuni pub per assistere al match a distanza di sicurezza dai romanisti.