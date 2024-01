Roma Femminile-Bayern Monaco 2-2: Giacinti e compagne beffate nel recupero. Per la qualificazione sarà decisiva la partita con l'Ajax

La Roma Femminile pareggia per due a due in casa contro il Bayern Monaco. Partita folle al Tre Fontane con le campionesse d'Italia che passano in vantaggio e controllano il match fino al finale dove a pochi minuti dal 90esimo arriva il pareggio. Fino a quel momento nessun rischio per la porta di Ceasar, se non un tiro nel primo tempo. Poi nel recupero succede di tutto. Prima Giugliano riporta avanti la Roma poi, la doccia gelata col pareggio di Schuller sempre di testa. Una brutta botta per una buona Roma che resta comunque aggrappata alla qualificazione ai quarti di Champions League. Si deciderà tutto fra una settimana nella trasferta di Amsterdam.

Roma-Bayern Monaco, la cronaca

Al 1’ colpo di testa di Giacinti deviato in corner Grosh. Al 28esimo break della Roma, Viens va in progressione e calcia, il tiro contrastato viene deviato in angolo dal portiere. Al 29esimo miracolo di Ceasar su Harder che sul secondo palo ha calciato a botta sicura. Al 33esimo il vantaggio della Roma con Giacinti che col destro batte il portiere dopo un recupero palla alto di Giugliano. All'87esimo colpo di testa vincente di Schuller che batte Ceasar e riporta la partita in parità. All'88esimo miracolo di Grosh su tiro di Greggi. Al 95esimo la Roma raddoppia: cross di Bartoli e destro al volo di Giugliano. Al 96esimo il pareggio del Bayern Monaco con un colpo di testa di Schuller.

Tabellino e pagelle

Roma (4-3-3): Ceasar 7; Bartoli 6,5, Minami 5,5, Linari 6, Di Guglielmo 5,5; Feiersinger 5,5 (dall'80' Glionna s.v.), Kumagai 6,5, Giugliano 6,5; Viens 5,5, Giacinti 7 (dal 61’ Greggi 6,5), Haavi 5,5. All.: Montesano (vice) 6

Bayern Monaco (4-2-3-1): Grosh 7; Gwinn 5,5, Viggosdottir 5,5, Hansen 5 (dall'86' Kett s.v.), Nascherweng 5,5; Zadrazil 5 (dall'86' Sehitler s.v.), Stanway 6; Dallmann 5,5 (dal 76’ Damnjanovic 5,5), Harder 6,5, Buhl 5,5 (dal 61’Lohmann); Schuller 7,5. All.: Straus 6

Marcatori: 33’ Giacinti (R), 95' Giugliano (R); 87', 96' Schuller (B), 96'

Ammoniti: Kumagai (R), Giacinti (R), Viens (R), Di Guglielmo (R), Minami (R); Damnjanovic (B)

Arbitro: Klarlund (DEN)

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Partita gagliarda dell'attaccante romanista. Un gol pesantissimo. Esce in barella dopo un contrasto per un problema di respirazione. Nulla di grave.

Ceasar 7: Un miracolo nel primo tempo, nulla può sui gol.

Greggi 6,5: Ottimo ingresso in campo della centrocampista che sfiora pure il gol

Minami 5,5: Buona partita macchiata dai contrasti persi nel finale.