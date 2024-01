Inter-Roma Femminile 2-0: Spugna cade a Milano, prima sconfitta in campionato per le giallorosse

La Roma Femminile perde per due a zero contro l'Inter. Prima sconfitta in campionato per le giallorosse che non rialzano la testa dopo lo scivolone in Coppa Italia col Napoli. Brutta partita per campionesse d'Italia che non impongono il proprio ritmo e non creano grandi pericolsi ad un Inter difensivamente perfetta e letale in contropiede. Roma compassata, sottoritmo, prevedibile e poco pericolosa in avanti. Un mix letale per le ragazze di Spugna. Una brutta settimana per la Roma che arriva nel peggiore dei modi alla sfida contro il Bayern Monaco, partita importantissima per il cammino in Champions League.

Inter-Roma Femminile, la cronaca

Bonfantini al 31esimo sblocca il match. L’ex giallorossa si inserisce fra Di Guglielmo e Kumagai e col destro batte Ceasar in uscita. Nella ripresa dopo uno scontro di Di Guglielmo, con la canadese a terra l’arbitro espelle per proteste dalla panchina Elisa Bartoli. Al 67esimo destrosporco di Greggi deviato in corner da Cetinja. All’80esimo corner di Glionna per il colpo di testa di Latorre, si tuffa e para Cetinja. All’86esimo occasionissima per la Roma con Giugliano che da ottima posizione non trova per centimetri il gol del pareggio. All’87esimo altra palla-gol per la Roma con un destro di Latorre respinto con i piedi da Cetinja. All’89esimo il raddoppio dell’Inter con una super azione di Polli che salta diverse avversarie e col destro punisce Ceasar.

Tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Cetinja 6,5; Tomter 6,5, Alborghetti 6,5, Bowen 6,5; Thogersen 6,5, Magull 6,5, Pedersen 6,5, Santi 5,5, Merlo 6 (dal 69’ Robustellini 5,5); Bonfantini 7 (dal 64’ Polli 7,5), Cambiaghi 6,5 (dall’85’ Jelcic s.v.). All.: Guarino 7

Roma Femminile (4-3-3): Ceasar; 6 Di Guglielmo 5 (dal 75’ Glionna 6), Minami 5, Linari 5, Sostenvold 5; Kumagai 5,5, Giugliano 5,5, Greggi 6 (dal 75’ Feiersinger 5,5); Viens 5, Giacinti 5,5 (dal 71’ Latorre 6), Haavi 5. All.: Spugna 5

Marcatrici: 31’ Bonfantini (I), 89’ Polli (I)

Ammonite: Robustellini (I)

Espulse: Bartoli (R) dalla panchina.

Arbitro: Andreano

Le top e flop giallorosse

Latorre 6: Entra e ha due buone occasioni da corner ma trova due ottime risposte di Cetinja.

Glionna 6: Entra bene in partita, mettendo in mezzo specie da corner, ottimi palloni.

Giugliano 5: Non si accende e la Roma non gira. Spreca l'occasione del pareggio poco prima del raddoppio interista.

Di Guglielmo 5: Irriconoscibile l’esterno di Spugna. Distratta in difesa come in occasione del gol di Bonfantini, molto imprecisa in fase di spinta.