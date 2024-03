Sorteggio Europa League: ecco l'avversario della Roma ai quarti e la possibile semifinale

La Roma affronterà il Milan ai quarti di finale di Europa League. L'estrazione determinerà anche il tabellone finale della competizione con le combinazioni delle semifinali. La Roma è arrivata a questo punto della coppa dopo aver eliminato il Feyenoord ai play-off e il Brighton agli ottavi.

Regolamento

Da questa fase cadono tutti i vincoli, compresi quelli territoriali per le otto squadre rimaste in corsa per cui nessun paletto nell'urna dei sorteggi. Non ci sono teste di serie. Possibili dunque i derby nazionali. Ecco le squadre arrivate fino a questo punto dell'Europa League:

Roma

Liverpool

Milan

Atalanta

Benfica

Marsiglia

West Ham

Bayer Leverkusen

I quarti di finale

Di seguito il quadro completo dei quarti di finale di Europa Legue:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Le semifinali

Alle semifinali la vincente di Benfica-Marsiglia sfiderà Liverpool o Atalanta. I giallorossi in caso di passaggio del turno affronteranno la vincente fra Bayer Leverkusen e West Ham.

Quando si gioca

I quarti di finale di Europa League si giocheranno in sfide di andata e ritorno l’11 e il 18 aprile 2024. Le future semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). La finale si gioca alla Dublin Arena di Dublino mercoledì 22 maggio 2024.