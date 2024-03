Brighton-Roma 1-0: De Zerbi vince la partita ma è De Rossi a volare ai quarti di finale di Europa League

La Roma perde per uno a zero contro il Brighton nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League ma è una sconfitta indolore per i colori giallorossi. Infatti la squadra di De Rossi forte del quattro a zero dell'andata approda agevolmente ai quarti. Una partita di totale gestione per la Roma, con DDR che opta per un ampio turnover. Nel primo tempo Pellegrini e compagni sfiorano pure il vantaggio con Azmoun (incredibile gol annullato dall'arbitro) ma si piegano solo davanti ad un super gol di Welbeck. Match sottocontrollo per la Roma che approda al turno successivo. Domani il sorteggio dei quarti di finale.

Tabellino

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey (dal 61’ Igor), Van Hecke, Dunk, Estupinian (dal 61’ Ferguson); Gilmour 6 (dall’86’ Baleba s.v.), Gross; Lallana (dal 53’ Buonanotte), Enciso (dal 53’ Ansu Fati), Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi (dall'83' Aouar), Azmoun (dal 91' Joao Costa), Zalewski (dal 73’ Llorente). All.: De Rossi

Marcatori: 37’ Welbeck (B)

Ammoniti: Lamptey (B), Estupinan (B); Mancini (R), N’Dicka (R), Pellegrini (R), Azmoun (R), Svilar (R)

Arbitro: Zwayer (GER)

Le pagelle di RomaToday

Svilar 6,5: Altra grande partita dell'estremo difensore della Roma. Un paio di interventi difficili e importati. Nulla può sul gol, capolavoro di Welbeck.

Celik 6: Partita ordinata. Concede il minimo agli avversari.

Mancini 6,5: Gioca tutta la partita con un cartellino giallo assegnato ad inizio match. Gestisce bene la situazione e nel finale sale in cattedra con ottimi interventi.

N’Dicka 6: Puntuale nelle chiusure.

Spinazzola 6,5: Meglio in fase di spinta. Sua l'azione più bella della partita conclusa con un mancino che colpisce il palo.

Cristante 6,5: Non sbaglia un intervento. Una diga davanti la difesa romanista.

Bove 5,5: Poco lucido. Non riesce ad entrare fisicamente nella partita con i suoi soliti interventi e corsa.

Pellegrini 5,5: Sottotono. Pensa più alla gestione, visto anche il risultato.

Baldanzi 5,5: Nonostante la giovane età ha paura di giocare in certi palcoscenici. Mostra però tutta la sua inesperienza ripulisce qualche pallone ma non fa male alla difesa inglese. (dall’83’ Aouar s.v.)

Azmoun 6: Poche occasioni e lui sfiora sempre il gol. Uno lo trova pure ma l'arbitro incredibilmente annulla. (dal 91' Joao Costa s.v.)

Zalewski 5,5: Non sfrutta al meglio l’occasione. Pasticcia spesso e volentieri. (dal 73’ Llorente 6: Ordinato).

De Rossi 6,5: La squadra doveva gestire un grande vantaggio e lo fa e lui ne approfitta per fare ampio turnover. Tutto secondo i piani e quarti di finali raggiunti.