Quarti Europa League, i tifosi della Roma vogliono il Marsiglia

I tifosi della Roma preferiscono il Marsiglia. Stando ad un sondaggio lanciato dal club giallorosso sul canale whatsapp sulla possibile avversaria ai quarti di finale, supporter romanisti hanno espresso la loro preferenza schiacciante.

Le possibili avversarie

Nuovamente fra migliori otto squadre del torneo, la Roma scoprirà oggi la propria avversaria ai quarti e il tabellone della semifinale. Il grande rischio si chiama Liverpool ma è possibile anche il derby italiano con Milan o Atalanta. Non ci sono restrizioni. Ecco tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

Roma

Liverpool

Milan

Atalanta

Benfica

Marsiglia

West Ham

Bayer Leverkusen

La scelta dei tifosi

Alla domanda quale squadre vorreste incontrare ai quarti di finale? Oltre 10mila tifosi della Roma hanno risposto il Marsiglia. Sono i francesi quindi la prima scelta giallorossa seguita con molto distacco dal West Ham (1,9mila voti) e a sorpresa il Liverpool (1,8 mila voti). I reds, per voglia di rivalsa, non sono uno sparacchio per i tifosi giallorossi desiderosi di vendicarsi sportivamente parlando. All’ultimo posto di questa speciale classifica il Bayern Leverkusen con mille voti.