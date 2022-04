Roma-Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 1 maggio alle ore 20:45 la Roma ospita all'Olimpico il Bologna per 35esima giornata di Serie A. La sfida ai felsinei arriva fra le due semifinali di Conference League contro il Leicester e infatti Mourinho in vista del ritorno di giovedì 5 maggio (andata terminata 1-1) pensa ad un ampio turnover.

Roma-Bologna, le ultme di formazione

Mourinho cambierà tanto la Roma. In difesa l'unico cambio riguarderà Smalling che riposerà, al suo posto Kumbula che completerà il reparto con Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio. A centrocampo non ci saranno Oliveira squalificato e Mkhitaryan infortunato. L'armeno rischia di terminare anzitempo la sua stagione causa uno stiramento al flessore accusato durante la sfida al Leicester. Contro il Bologna dunque in mezzo al campo si muoveranno Veretout e Cristante. Grandi novità pure sulle corsie esterne con Karsdorp e Zalewski verso la panchina e sostituiti da Maitland-Niles e Vina. In attacco ci sarà Abraham (prevista staffetta con Shomurodov) supportato da Felix Afena-Gyan e da Pellegrini, per il capitano giallorosso prevista staffetta con Zaniolo.

Nel Bologna cerca posto in attacco, insieme ad Arnautovic, Sansone dopo il gol vittoria contro l'Inter. A centrocampo ci sarà Soriano, mentre la difesa sarà diretta da Medel. In porta l'ex Skorupski.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Vina; Pellegrini; Felix, Abraham. All.: Mourinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Svanberg, Hichey; Barrow, Arnautovic. All.: Tanjga (vice).

Roma-Bologna, dove vederla

La sfida fra Roma e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati tramite app potranno vedere la partita direttamente sulla propria smart tv oppure collegando al proprio televisore una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa sarà possibile guardare la sfida dell'Olimpico in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali tablet, pc e smartphone.