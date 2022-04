Leicester-Roma 1-1: gol di Pellegrini e autogol di Mancini, si decide tutto all'Olimpico. Commento, cronaca e pagelle della partita di Conference League

La Roma pareggia per uno a uno l’andata della semifinale di Conference League contro il Leicester. La squadra giallorossa gioca un buon primo tempo tenendo sotto contro gli inglesi e il loro dinamismo, andando pure in vantaggio grazie a Pellegrini e all’invenzione di Zalewski migliore in campo per distacco. Nella ripresa però i ragazzi di Mourinho abbassano di molto il baricentro giocando soltanto in fase difensiva. La Roma non gioca più, pensa solo a difendere, consegna il pallone agli inglesi e la pressione del Leicester si trasforma in rete per via dell’autogol di Mancini. Giovedì 5 maggio all’Olimpico le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale. Da questa stagione i gol in trasferta non valgono doppio, dunque la Roma dovrà vincere per volare a Tirana per la finale di Conference League.

Leicester-Roma, la cronaca

Dopo tre minuti la prima occasione della partita è del Leicester. Sugli sviluppi di angolo arriva Castagne che in tuffo non trova la porta giallorossa. Al 15eimo la Roma va in vantaggio. Zalewski sulla sinistra punta l’avversario e si inventa un grande assist per Pellegrini che col mancino buca Schmeichel. Al 34esimo Lookman da fuori area calcia centralmente e Rui Patricio non in maniera perfetta ma efficace para. Al 42esimo il Leicester fa paura alla Roma con una mischia in area di rigore giallorossa che termina con un tiro di Maddison respinto da Rui Patricio. Al 51esimo inglesi pericolosi su sviluppi di corner con un colpo di testa di Lookman cha da ottima prestazione spara alto. Al 67esimo il Leicester pareggia. Barnes vince un rimpallo dentro l’area, mette in mezzo per Lookman che viene anticipato da Mancini che fa autogol. Padroni di casa ad un passo dal raddoppio con Iheanacho che di testa da ottima prestazione non trova la porta. Al 78esimo Rui Patricio compie un grandissimo intervento deviando in angolo un tiro Iheanacho dopo un pallone perso da Cristante sulla trequarti difensiva romanista. All’80esimo occasione Roma. Abraham difende un pallone impossibile e di tacco tagliando fuori due difensori del Leicester serve Oliveira che da posizione angolata chiama all’intervento Schmeichel che devia in corner.

Tabellino e pagelle

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel 5,5; Pereira 5, Evans 6, Fofana 5, Castagne 6 (dal 21’ Justin 5,5); Tielemans 5,5; Maddison 6,5, Dewsbury-Hall 5, Lookman 6,5 (dall’84’ Perez s.v.), Albrighton 5 (dal 63’ Barnes 6,5); Vardy 5 (dal 62’ Iheanacho 6). All.: Rodgers 6,5.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 5,5, Cristante 5,5, Mkhitaryan 6 (dal 57’ Veretout 5,5), Zalewski 7,5 (dall’85’ Vina s.v.); Pellegrini 7 (dall’85’ Felix s.v.); Zaniolo 5 (dal 70’ Oliveira 6), Abraham 6,5. All.: Mourinho 6.

Marcatori: 67’ Mancini (aut); 15’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Dewsbury-Hall (L), Vardy (L); Abraham (R), Zaniolo (R)

Arbitro: Del Cerro Grande (SPA)

I top e flop giallorossi

Zalewski 7,5: Partita monstre del 59 romanista. Ara la fascia sinistra, vince tutti i duelli difensivi e si inventa l’assist per il gol di Pellegrini.

Pellegrini 7: Pochi palloni toccati ma tutti di qualità. Fra questi il gol del momentaneo 1 a 0 giallorosso.

Zaniolo 5: Brutta prestazione del 22 che sbaglia spesso la scelta della giocata. Gioca da solista.

Mancini 5: Anello debole della difesa della Roma si perde la marcatura di Lookman in occasione della rete del pareggio inglese. Suo l’autogol.