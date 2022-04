Promozione, Girone D: i risultati della venticinquesima giornata

Al termine della venticinquesima giornata del Girone D si registra un cambio al comando al vertice della classifica. L'Atletico Torrenova è la nuova squadra capolista.

Atletico Torrenova al comando

Con un roboante successo per sei a due contro l'Atletico Colleferro il Torrenova si è ripreso il primo posto nel Girone D. Forcina (autore di un poker) e compagni con una prova di forza chiudono la partita già nel primo tempo in attesa di notizie da Grottaferrata dove la Vivace frena fra polemiche la corsa del Rocca Priora RdP. Queste le parole del direttore generale del Torrenova, Martinelli nel post partita: "Campionato bello ed avvincente, meritiamo di giocare per i primi posti e abbiamo dimostrato di saper gestire questi momenti".

Gli altri risultati

Polemiche del Rocca Priora RdP nella sconfitta contro la Vivace Grottaferrata. I castellani si lamentano per un gol annullato (sul 2-1) a Ceccarelli per presunto fuorigioco. L'azione infatti nasce da una rimessa laterale, e dopo un fallo di un difensore dei padroni di casa il pallone finisce all'attaccante dei castellani che segna prima di vedersi annullare la rete per offside. Il Rocca Priora RdP viene superato in classifica anche dal Vicovaro che vince per due a uno in casa del Torre Angela. Il risultato però non premia i ragazzi di mister Lillo che creano tantissimo sprecando anche un calcio di rigore con Pangrazi. Super prova della Lodigiani che alla Borghesiana travolge per quattro a zero il Valmontone che dice addio ufficialmente alla lotta per il vertice.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della venticinquesima giornata del Girone D

Lodigiani-Valmontone 4-0

Vivace Grottafferata-Rocca Priora RdP 2-1

Atletico Colleferro-Atletico Torrenova 2-6

Villa Adriana-Bi.Ti.Calcio 1-2

Torre Angela-Vicovaro 1-2

Pro Roma-Bellegra 0-1

Atletico Morena-Polisportiva De Rossi 0-1

Vis Subiaco-Virtus Roma 0-2

