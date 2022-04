Atletico Colleferro-Atletico Torrenova 2-6: goleada e primato per Forcina e compagni

L'Atletico Torrenova vince in trasferta contro l'Atletico Colleferro per sei a due nella 25esima giornata del Girone D. Con la concomitante sconfitta del Rocca Priora RdP, il Torrenova si riprende la testa del girone.

La partita

L'Atletico Torrenova parte subito forte senza lasciare possibilità di replica all'Atletico Colleferro ultimo in classifica, chiudendo la partita già nel primo tempo. Gli ospiti creano molto e sfruttano la giornata super di Forcina autore di ben quattro gol. Positiva anche la prestazione di Federici al rientro, che trova anche la via della rete nella ripresa. Proprio nel secondo tempo arriva la reazione del Colleferro che trova pure due gol, ma che non manda in crisi il Torrenova che dilaga.

La classifica

Questo successo, insieme alla contemporanea sconfitta del Rocca Priora RdP, proietta l'Atletico Torrenova primo in classifica nel Girone D con 55 punti. Queste le parole del direttore generale del Torrenova, Martinelli nel post partita: "Campionato bello ed avvincente, meritiamo di giocare per i primi posti e abbiamo dimostrato di saper gestire questi momenti". L'Atletico Colleferro resta fermo a cinque punti ultimo e già retrocesso.