Torre Angela-Vicovaro 1-2: arancio-verdi secondi nel Girone D

Il Vicovaro vince per due a uno in trasferta sul campo del Torre Angela nella 25esima giornata del Girone D e scala la classifica guadagnando una posizione. Per gli arancio-verdi è l'ottava vittoria consecutiva in campionato.

La partita

Il Vicovaro controlla la partita già dai primi minuti ma spreca diverse occasioni fra cui un calcio di rigore. Dal dischetto infatti Pangrazi si fa ipnotizzare dal portiere avversario che para. Nonostante il controllo delle operazioni, il Vicovaro sblocca la partita solo nella ripresa su calcio piazzato. Su un cross da punizione di Copponi arriva Fratini sul primo palo che di testa gira in rete il pallone dell'uno a zero. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Timperi che con uno splendido destro a giro indirizza la partita. Gli animi si scaldano e l'arbitro espelle Condrò e Pizzingrilli con le squadre che restano in 10. Malairau nel finale trova con un bel mancino la rete che accorcia le distanze per il Torre Angela. Sempre Malairau sfiora il clamoroso pareggio con un destro al volo da fuori area sull'ultimo pallone della partita: ma il suo tiro esce di poco a lato.

La classifica

Con questo successo il Vicovaro sale a quota 54 punti, al secondo posto nel Girone D a -1 dal primo posto. Superato il Rocca Priora RdP. Torre Angela già retrocesso penultimo con 7 punti.