Lodigiani-Valmontone 4-0: giallorossi travolti alla Borghesiana

Il Valmontone perde per 4 a 0 alla Borghesiana casa della Lodigiani. Per gli uomini di Sarnino un brutto colpo e probabilmente l'addio alla possibilità di lottare per il primo posto nel girone D.

La partita

La Lodigiani parte subito forte e passa in vantaggio al nono minuto con Cacciacarro. Il terzino è il più lesto di tutti a ribadire in rete un pallone vagante respinto da Provaroni. Non arriva la reazione del Valmontone e allora la Lodigiani prima sfiora il gol con Maione, ma il suo mancino da buona posizione non trova la porta. Il raddoppio è solo rinviato e arriva al minuto 25 con Panella, che arriva tutto solo dopo aver vinto un contrasto davanti a Provaroni e non sbaglia. Il portiere dei giallorossi vede subire il terzo gol al 33esimo da Ruggiero che dopo una discesa sulla destra finalizza l'azione con un destro preciso. Tracce di Valmontone nel finale di tempo con una punizione di Colaiori ben parata da Siccardi. Nella ripresa Casciotti ha l'occasione di riaprire la partita ma spreca e sul ribaltamento dell'azione il Valmontone resta in 10 per l'espulsione di Petrosino. Al 77esimo l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Lodigiani. Dal dischetto va Finucci che non sbaglia e chiude la partita.

La classifica

Questa sconfitta condanna il Valmontone al quarto posto del Girone D a quota 46 punti, con tre punti di vantaggio proprio sulla Lodigiani che ora sogna il sorpasso.