Pareggio e tante emozioni tra Astrea e Civitavecchia

Non passa il Civitavecchia in casa contro l'Astrea, che tiene botta e rimonta lo svantaggio iniziale dei padroni di casa, anche se il Civitavecchia può sicuramente recriminare per il gol sbagliato da Cerroni quasi nel finale di partita. Poche occasioni nel primo tempo, con il Civitavecchia che va vicino per due volte al gol con Panico. Molto più da dire invece nel secondo tempo, con Luciani che al 20' apre le marcature con uno splendido tiro a giro da fuori area che lascia di sasso Spilabotte e sembra poter dare la vittoria ai padroni di casa. Conte però ha altri piani e al 37' rimette in partita l'Astrea con un tiro dal limite deviato. L'occasione per vincerla ce l'ha ancora una volta il Civitavecchia, che ha il rigore decisivo sui piedi di Cerroni, conquistato da un fallo di Corvo su Panico. Il giocatore però sbaglia e la partita finisce con un 1-1 che forse è il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Civitavecchia Calcio 1920 1 vs Astrea 1

Marcatori: 20’st Luciani e 37’st Conte

Arbitro sig. Spedale di Palermo

Ammonizioni

Note: Cerroni sbaglia un rigore al 41’st

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA GAGLIARDI MANCINI LA ROSA (36’st Caforio) SERPIERI SCARDOLA LUCIANI PROIETTI (46’st Franceschi) CERRONI PANICO PIPPI Panchina SENSERINI CASTALDO IMPERIALE LUCHETTI DEIANA ZAGAMI CADORIO MARRINI FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari

ASTREA SPILABOTTE CORBO VITALE BONAVOLONTA ARENA VESPA TOMASSI (27’st De Troia) MOLLO CIOFFI (30’st Conte) RAHO (43’st Santarpia) AGLIETTI Panchina DE SANTIS PICCIONE SANTARPIA DE TROIA RATINI CONTE MOSCARDI ISTRATE DEL VACCHIA Allenatore P. Pelucchini