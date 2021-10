Pippi illumina e il Civitavecchia vola in semifinale di Coppa Italia Eccellenza

Grande giornata per tutti i tifosi del Civitavecchia, che hanno visto la loro squadra imporsi nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza contro il Pomezia, in una partita dalle tante emozioni e che sicuramente lascerà un sorriso nei tifosi di casa per molto tempo. L'avvio dei padroni di casa è travolgente, con Pippi che si vede annullare un gol al quinto minuto ma poi in soli tre minuti realizza una fantastica doppietta, prima con un rigore guadagnato da Panico e poi su assist di Panico stesso. Mezzina accorcia le distanze poco dopo per il Pomezia con un bel tiro da fuori, ma all'intervallo ci si va comunque con il Civitavecchia in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi c'è ancora tanto Civitavecchia, che con il gol di Luciani all'11mo mette il punto esclamativo sulla partita e sulla qualificazione alla semifinale di Coppa.

Civitavecchia Calcio 1920 3 vs Pomezia Calcio 1957 1

Marcatori: 8’pt rig e 11’pt Pippi, 11’st Luciani; 17’pt Mezzina

Arbitro sig. Chirnoaga di Tivoli

Ammonizioni Proietti, Abbondanza e Fiorentini

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI (49’st Luchetti) FUNARI LA ROSA SERPIERI SCARDOLA PANICO (44’st Franceschi) PROIETTI PIPPI (24’st Cerroni) RUGGIERO (37’st Fatarella) LUCIANI Panchina GIUSTINIANI CASTALDO ZAGAMI LUCHETTI DEIANA IMPERIALE FATARELLA CERRONI FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari

POMEZIA CALCIO 1957 DONATO LO PINTO (18’st Cano) CARDINALI FIORENTINI MORELLI BIANCHI MEZZINA (24’st Tortolano) ABBONDANZA BUSSI BIZZAGLIA (16’st Cano) GALLO Panchina LANDI TRONCONE LAURACH KEPI RUGGIERO FONTICELLI CANO OTERO TORTOLANO Allenatore Scaricamazza