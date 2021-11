0-0 e poche emozioni tra Cerveteri e Civitavecchia

Non la partita più spettacolare quella tra il Cerveteri e il Civitavecchia, con nessuna delle due squadre che può sentirsi pienamente contenta del punto conquistato. Sicuramente non è felice il Civitavecchia, reduce dalla vittoria di mercoledì che l'ha portata in semifinale di Coppa Italia Eccellenza, che oggi ha avuto un brusco risveglio. Poche occasioni e tanta noia nella partita di oggi pomeriggio, con entrambe le squadre preoccupate più a difendersi e con il solo guizzo nell'espulsione di Funari nel Civitavecchia nel finale di partita. La squadra di casa può comunque essere soddisfatta per il primo punto in campionato. Molti meno punti di gioia per il Civitavecchia, che scivola in classifica e ora si trova a ridosso della zona playout.

7a giornata Eccellenza girone A

Città di Cerveteri 0 vs Civitavecchia Calcio 1920 0

Marcatori:

Arbitro sig. Conte di Ciampino

Ammonizioni Iurato, Proietti e Gagliardi

Espulsioni: Funari al 37’st

CITTÀ DI CERVETERI PORTOGHESI DE VITTORIS SALVATO PALERMO PELLEGRINI MANZARI PACENZA IURARO (39’st Facchini) TETI MORBIDELLI (39’st Rossetti) MONTI Panchina TROIANI MORASCA COBZARU CÀRDIA EL QOUATLI ABIS CONSALVI Allenatore Ferretti

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI FUNARI LA ROSA SERPIERI SCARDOLA PANICO (39’st Franceschi) PROIETTI CERRONI (18’st Pippi) RUGGIERO LUCIANI (31’st Gagliardi) Panchina SENSERINI ZAGAMI LUCHETTI FATARELLA IMPERIALE DEIANA Allenatore M. Castagnari