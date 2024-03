La Lazio di Tudor: nuovo modulo e gerarchie

La Lazio ha ufficializzato Igor Tudor come nuovo allenatore. Al croato il compito di avviare il nuovo corso biancoceleste a partire dal finale di questa stagione in cui Immobile e compagni, lontani dal quarto posto hanno nella vittoria della Coppa Italia l’obiettivo primario. L’ex Marsiglia è pronto a cambiare completamente volto alla Lazio.

I fondamentali di Tudor

La Lazio di Tudor sarà una squadra dalla difesa a 3. Il tecnico nelle sue ultime esperienze di spessore in Italia e all’estero (Hellas Verona, Udinese e Marsiglia) ha sempre optato per una difesa a tre. Un cambio epocale per la Lazio che dall’arrivo di Sarri non ha avuto altri schemi al di fuori del 4-3-3. A questo Tudor aggiungerà un centrocampo molto più fisico lasciando la fantasia alle zone più avanzate del campo nella trequarti. “I suoi allenamenti a tutto campo sono davvero devastanti. Il suo input era dai palla e ti muovi. Una ricerca continua del pallone" – sono le parole di Ceccherini ex calciatore di Tudor, in una recente intervista.

Chi sale e chi scende con Tudor

L’arrivo di Tudor non potrà che rilanciare Casale. Il difensore arrivato in biancoceleste dopo il bel campionato giocato a Verona proprio sotto alla guida del croato, conosce bene i principi del nuovo allenatore e a lui con Romagnoli e Gila, Tudor affiderà la difesa. Atteso anche Lazzari che dopo essere stato dirottato nel ruolo di terzino è pronto a riprendere le sue corse a tutta fascia. Sull’out mancino Marusic e Pellegrini si giocano una maglia da titolare.

Luis Alberto sarà spostato sulla trequarti insieme a Zaccagni e più vicino alla punta. Suo vice Kamada che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Ai nastri di partenza il titolare è Immobile, ma Tudor non fa favoritismi e allora Castellanos potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di questo finale di stagione. In mezzo al campo Guendouzi è intoccabile nonostante i problemi avuti con Tudor al Marsiglia. Il francese è amato dalla tifoseria ed ha giocato una buona stagione (il migliore dei nuovi arrivati), al suo fianco favoriti Rovella (o Vecino) più di Cataldi. In porta il titolare è Provedel ma visto il suo infortunio ancora fiducia a Mandas.

Col nuovo modulo previsto un minutaggio al ribasso per Isaksen e soprattutto per Felipe Anderson (che lascerà Formello a fine stagione) intoccabile nell’era Sarri.

Ecco la probabile Lazio di Tudor

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Lazzari, Guendouzi, Rovella/Vecino, Pellegrini; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile/Castellanos.