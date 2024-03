Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Lotito ha scelto il croato per il dopo Sarri

Lotito ha scelto il futuro allenatore della Lazio. Il presidente biancoceleste ha puntato su Igor Tudor, l’ex tecnico fra le altre di Verona e Marsiglia. Il croato dovrebbe essere ufficializzato settimana prossima, dopo la partita col Frosinone.

Martusciello fino a Frosinone

Martusciello tecnico, pro tempore, della Lazio resterà in panchina fino alla partita col Frosinone di sabato 16 marzo. L’ex vice di Sarri è rimasto l’unico dello staff del Comandante a Formello dopo le dimissioni dell’allenatore e dei componenti della guida tecnica, come annunciato dalla Lazio. Martusciello aveva dato la sua disponibilità a Lotito per finire la stagione sulla panchina biancoceleste, ma il patron ha altre idee confermandolo solo per il derby regionale. “Non era nell'aria il suo addio, è stata una cosa inaspettata. Ero in commissione finanza quando mi hanno detto delle sue dimissioni, è stato un po' tradito dal comportamento di alcune persone. C'è qualcosa di strisciante nel gruppo... Questo fine settimana proseguiamo con Martusciello" – le parole di Lotito al TG1.

Arriva Tudor

A Formello è arrivata la sterzata definitiva. Lotito dopo aver valutato la possibilità di prendere un traghettatore ha rotto gli indugi puntando dritto su Tudor anche per la prossima stagione. Allenatore e presidente sono infatti d’accordo per un contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2025.

Come cambia la Lazio

Tudor nella sua carriera da allenatore in Italia e all’estero (Udinese, Verona, Marsigla) ha sempre optato per la difesa a 3. Per Lazio significherebbe un cambio importante e un ritorno al sistema utilizzato nell’era Inzaghi con qualche modifica. Nel 3-4-2-1 ipotizzabile con l’arrivo del croato ritroverebbe spazio Casale lanciato proprio da Tudor a Verona e Lazzari potrà tornare nel suo ruolo naturale di esterno a tutta fascia. Nella rosa biancoceleste ritroverà anche Guendouzi con cui ebbe dei dissidi ai tempi del Marsiglia. Questo finale di stagione, in cui la squadra si gioca la Coppa Italia, servirà a mettere le basi per la Lazio del futuro.