Ciro Immobile aggredito da un tifoso davanti al figlio

Ciro Immobile e la sua famiglia sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio. Il bomber della Lazio infatti è stato aggredito da un tifoso mentre era in auto con il figlio Mattia di 4 anni e mezzo.

L'episodio, secondo quanto riporta l'ufficio stampa dell'attaccante della Lazio, è avvenuto stamattina. "Il tutto purtroppo in seguito all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d’odio nei confronti di Ciro Immobile, riportando inoltre ricostruzioni non inerenti alla realtà", si legge in una nota della Scarlott Company, che cura la comunicazione del giocatore.

"A seguito di questo episodio il calciatore ha dato mandato ai suoi legali di agire oggi stesso in sede penale nei confronti dei responsabili di tale diffamazione. Tali affermazioni sono gravemente diffamatorie e quindi lesive dell’immagine professionale e personale dell’atleta e saranno portate alla attenzione del magistrato preposto. L’istigazione all’odio, soprattutto in maniera gratuita è un reato che va punito", conclude la nota.

Secondo quanto si apprende, l'aggressione subita ha molto turbato il giocatore, prima di arrivare al centro sportivo biancoceleste a Formello per la rifinitura in vista della trasferta di domani sul campo del Frosinone.

L’aggressione verbale nei confronti del capitano biancoceleste avvenuta davanti al figlio, nasce dallo sfogo del tifoso per l’andamento della squadra e con Immobile finito nel mirino perchè secondo alcuni responsabile delle dimissioni di Sarri.

Uno spiacevole episodio a cui ha fatto seguito un’altra aggressione verbale, giovedì 14 marzo, che ha colpito Jessica, la moglie di Immobile. Clima teso intorno all'attaccante biancoceleste, in campo e non.