Tudor è a Roma, la Lazio abbraccia il nuovo allenatore

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Il croato è arrivato nella Capitale ed è pronto a guidare i biancocelesti in questo finale di stagione e nella prossima. È lui il post Sarri scelto da Lotito.

L’addio di Sarri e dello staff

Dopo la sconfitta con l’Udinese Maurizio Sarri ha rassegnato le sue dimissioni non trovando più contatto con la squadra. Con lui anche il suo staff con il solo Martusciello che è rimasto a Formello fino al derby regionale, vinto, contro il Frosinone.

Tudor è a Roma

Tudor firmerà con la Lazio un contratto di 18 mesi (fino al giugno 2025 con opzione per l'anno successivo) e avrà il compito di ridare vita al nuovo corso della Lazio dopo l’era Sarri. Il croato ha vinto la concorrenza di diversi nomi, fra traghettatori e non, e dovrà rianimare la squadra in questo finale di stagione in cui Immobile e compagni distanti dalla zona Champions League, sono ancora in corsa in Coppa Italia.

A breve è atteso il comunicato ufficiale della Lazio.

Lotito: "Tudor ha rifiutato la Roma"

Claudio Lotito già in mattinata aveva annunciato il tecnico croato. Una mossa di cui il presidente biancoceleste fa fiero e che parlandone al Messaggero dice: "Adesso voltiamo pagina. A qualcuno da fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema (dimissioni Sarri) in 24 ore al primo e unico appuntamento. Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l'apprezzamento di Tudor, che aveva rifiutato Napoli e Roma". Questo il retroscena svelato dal numero uno laziale.