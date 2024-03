Frosinone-Lazio 2-3: Luis Alberto illumina, Castellanos doppietta decisiva

La Lazio vince per tre a due contro il Frosinone. Una boccata d'ossigeno per la squadra biancoceleste che affidata temporaneamente a Martusciello dopo le dimissioni di Sarri, porta a casa i tre punti dallo Stirpe in una partita iniziata in salita. Infatti è da dimenticare l'approccio al match di Immobile e compagni, subito sotto nel punteggio ma che si rimettono in careggiata trascinati da Guendouzi e Zaccagni. Nella ripresa Martusciello indovina i cambi, su tutti quello di Castellanos. L'attaccante entra e spacca la partita con una doppietta (fallendo altri due gol) rendendo vano il bel gol di Cheddira. Vittoria importante che mancava da troppo tempo in casa Lazio dove adesso si attende Tudor.

Tabellino

Frosinone (4-3-3): Turari; Lirola (dall’80’ Valeri), Okoli, Romagnoli, Zortea; Barrenechea, Mazzitelli (dal 62’ Seck), Brescianini (dal 90’ Reinier); Soule, Cheddira (dal 90’ Cheddira), Gelli (dall’80 Kajo Jorge). All.: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini (dal 46’ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (dal 56’ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (dall’82’ Isaksen), Immobile (dal 56’ Castellanos), Zaccagni 7 (dall’86’ Kamada). All.: Martusciello

Marcatori: 13’ Lirola (F), 70’ Cheddira (F); 38’ Zaccagni (L), 57’, 62’ Castellanos (L)

Ammoniti: Barrenechea (F); Pellegrini (L), Lazzari (L), Castellanos (L)

Arbitro: Rapuano

Ecco le pagelle di RomaToday:

Mandas 6: Rischia di combinarla grossa ma Cheddira in fuorigioco lo salva. Si riscatta nel finale con un provvidenziale intervento su Valeri.

Marusic 5: Il peggiore. In totale balia di Gelli nel primo tempo e di Soule nel secondo. In ritardo su Cheddira in occasione del secondo gol del Frosinone.

Casale 6: Alterna buoni interventi ad alcune sbavature.

Romagnoli 6: Il migliore della difesa. Nel finale prende lui tutti i palloni alti.

Pellegrini 5,5: Nervoso e pasticcione. Esce per un problema fisico all’intervallo. (dal 46’ Lazzari 5,5: Spinge poco e male. Ben servito da Luis Alberto spreca il poker).

Cataldi 5,5: Una buona chiusura e basta. Così si può sintetizzare un match pieno di errori del regista. (dal 56’ Vecino 6,5: Entra portando qualità e fisicità al centrocampo. Utile).

Guendouzi 6,5: Nel primo tempo e fra i pochi a salvarsi. Lottatore di qualità: bello l'assist per Zaccagni.

Luis Alberto 7: Primo tempo a sprazzi, ripresa pazzesca. Serve assist a profusione ai compagni e non trova il gol solo grazie ad un super intervento di Turati.

Felipe Anderson 6,5: Bella partita del brasiliano. Gestisce bene i palloni in zona offensivo, prezioso nei ripiegamenti. (dall’82’ Isaksen s.v.)

Immobile 5,5: Lotta ma perde sempre il tempo per la miglior giocata. Ha pure una grande occasione ma la spreca. (dal 56’ Castellanos 8: Impatto devastante. Al primo pallone toccato segna e al terzo fa doppietta. Entra indiviavolato e trascina la squadra alla vittoria).

Zaccagni 7: Parte male chiudendo in ritardo su Lirola in occasione del vantaggio ciociaro. Poi si prende sulle spalle la Lazio trovando il gol del pareggio e creando altri pericoli. Da un suo calcio d’angolo nasce il terzo gol laziale. (dall’86’ Kamada s.v.)

Martusciello 6,5: Cambia la squadra a gara in corso e riprende in mano la partita facendo tornare la Lazio alla vittoria.