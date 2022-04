La Nuova Florida trionfa in casa sul Carbonia

Il carattere della Nuova Florida ha la meglio sui sardi del Carbonia, respinti con perdite al "Mazzucchi", stadio della Nuova Florida. La reazione dei padroni di casa è stata di livello, dopo lo svantaggio iniziale subito per mano di Padurariu, che al 5' ha raccolto il cross di Murgia per siglare il vantaggio. La partita però si ribalta in praticamente dieci minuti, prima al 34' con Carboni che su punizione mette di testa nella sua porta e poi al 44', con un bel tiro di Persichini dal limite che si insacca in rete. Il match si chiude definitivamente al quinto minuto del secondo tempo, Moretti trova un gran lancio per Persichini che salta il portiere e si guadagna il rigore del 3-1 trasformato da Capparella. La Nuova Florida accorcia così sulla Torres, ora distante solo un punto, ma al terzo posto della zona playoff.

Nuova Florida - Carbonia 3-1

Nuova Florida: Giordani, Moretti (37’st Cesaretti), Oliana, Lovaglio (30’st Trubiani), Capparella, Tamburlani, Vannucci, Grossi (45’st De Petris), Contini, Persichini (41’st Scognamiglio), Katseris (22’st Miola). A disp. D’Adamo, Cupellaro, Morelli. All. Bussone.

Carbonia: Idrissi, Ganzerli (29’st Dore), Serra, Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia (36’st Porru), Bellu, Porcheddu (22’st Aloia), Isaia, Russu. A disp. Bigotti, Adamo, Pitto, Piras, Basciu, Gjuci. All. Suazo.

Arbitro: Vingo di Pisa (Piccinini, Preci).

Reti: 5’pt Padurariu, 34’pt autogol Carboni, 44’pt Persichini, 5’st Capparella (rig).

Note: ammoniti Lovaglio, Tamburlani, Katseris, Capparella, Isaia, Suhs, mister Suazo. Calci d'angolo 8 a 4 per Nuova Florida. Recupero 0’, 4’.