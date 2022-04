Caso Ostiamare - Nuova Florida, il Collegio di Garanzia conferma: "La partita è da rigiocare"

Respinto il ricorso della Nuova Florida, che aveva protestato contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI di far rigiocare la sfida del girone G di Serie D tra Ostiamare e Nuova Florida, terminata 0-4 per gli ospiti ma viziata da un errore tecnico dell'arbitro. La partita sarà quindi definitivamente da rigiocare, per la gioia dell'Ostiamare che ha comunicato così la decisione del Collegio. "Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni ha stabilito nella giornata odierna quanto segue: il ricorso presentato dalla Società Nuova Florida contro la decisione di rigiocare la gara di andata tra le due compagini per errore arbitrale è inammissibile. Pertanto la partita si ripeterà, definitivamente. Ancora da stabilire la data.".