Il Nuova Florida trionfa in casa contro l'Ostiamare

La zona Cesarini premia la Nuova Florida, che in pieno recupero coglie tre punti importantissimi per il suo campionato. A suonare la carica è Katseris, che di rapina firma l'1-0 sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa molto più Ostiamare, che infatti dopo solo nove minuti del secondo tempo trova il pareggio con un gran diagonale di Tirelli. La beffa però arriva in pieno recupero per gli ospiti, e a firmarla è di nuovo Katseris, ancora una volta pronto a raccogliere la respinta del portiere sul tiro di Tamburlani.Gli ostiensi si allontanano così dalla zona playoff, ora distante otto punti, mentre i piedi di Katseris regalano il secondo posto in classifica alla Nuova Florida, a sette punti, ma con una partita in meno, dalla promozione diretta.

Nuova Florida - Ostiamare 2-1

TEAM NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti (32’st Miola), Oliana, Lovaglio (22’st Menchinelli), Malano (45’st Grossi), Capparella (44’st Scognamiglio), Tamburlani, Vannucci, Contini, Persichini (29’st Cesaretti), Katseris. A disp.: D’Adamo, Cupellaro, Gjini, Trubiani. All.: Bussone

OSTIAMARE: Trovato, Lazzeri, Camara, Tirelli, Sbardella, Orchi, Bertoldi, Sabelli (33’st Bianciardi), Cardillo (21’st Marcheggiani), Pellacani (33’st Franchi), Ippoliti (21’st Compagnone). A disp.: Borrelli, Vagnoni, De Marco, Berardi, Perrotta. All.: Mastrodonato.

ARBITRO: Ilaria Bianchini di Terni.

MARCATORI: 21’pt Katseris (NF), 9’st Tirelli (OM), 48’st Katseris (NF).