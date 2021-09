As Roma, problema fisico per Karsdorp

Il calciatore olandese è stato sostituito all'intervallo per un affaticamento muscolare. L'infortunio non sembra però così grave da preoccupare Mourinho

Nella Roma che vince per 5 a 1 in rimonta in Conference League contro il CSKA Sofia, l'unica nota negativa è il problema fisico accusato da Rick Karsdorp.

Il terzino olandese è stato sostituito da Mourinho all'intervallo. L'ex Feyenoord ha accusato un piccolo affaticamento muscolare, e lo Special One ha preferito non rischiarlo lasciandolo negli spogliatoi al 45esimo. Per Karsdorp il problema non dovrebbe essere però grave, e la sostituzione è stata fatta in scopo precauzionale. Non desta dunque particolare preoccupazione il suo infortunio.

I numeri di Karsdorp

Karsdorp è al suo quarto anno alla Roma. Arrivato nel 2017 dal Feyenoord dopo due stagioni in giallorosso è tornato al club di Rotterdam in prestito per una stagione. Lo scorso anno, di nuovo nella Capitale si è conquistato il posto da titolare diventando una pedina imprescindibile per la Roma di Fonseca prima e di Mourinho adesso. In totale con la maglia giallorossa ha collezionato 66 presenze e una sola rete contro lo Spezia.

Le alternative a Karsdorp

Nella partita di Conference League, Mourinho ha sostituito Karsdorp con Ibanez, e no con Reynolds. Si tratta di una bocciatura per l'americano che sulla carta era il vice Karsdorp a tutti gli effetti, ma Mou ha preferito adattare il centrale brasiliano sulla corsia esterna. Per il prossimo impegno contro il Verona, Karsdorp dovrebbe trovare posto nell'undici titolare, ma visto il tour de force che aspetta la Roma con le partite contro il Verona, l'infrasettimanale con l'Udinese ed il Derby con la Lazio, non è da escludere una giornata di riposo per l'olandese con Ibanez nuovamente al suo posto.

Il mercato

La bocciatura di Reynolds e l'adattamento di Ibanez come terzino mostrano la lacuna della Roma in un ruolo molto delicato. Un chiaro segnale di Mourinho alla società. Ai giallorossi manca qualcuno che possa far tirare il fiato all'olandese ed ecco allora che resta da seguire la pista che porta a Tete del Fulham per il mercato di gennaio.