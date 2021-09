Calciomercato Roma, spunta un nuovo terzino

La Roma sarà impegnata questa sera in Conference League contro il Cska Sofia, ma allo stesso tempo sta già lavorando al mercato di gennaio. Tiago Pinto cercherà di regalare a Mourinho un centrocampista, Zakaria è il primo nome nonostante il caso Nzonzi, ma anche un terzino destro.

Obiettivo Tete

Kenny Tete è il nome nuovo per la difesa della Roma. Il terzino destro olandese, classe 1995, milita nel Fulham in Championship, la serie B inglese. Il procuratore di Tete è Mino Raiola, con cui non è mai facile trattare. Il noto agente però starebbe spingendo per un trasferimento del suo assistito, e quindi non è da escludere un addio a Londra per arrivare nella Capitale. Tete garantirebbe alla Roma una copertura maggiore nel ruolo di laterale destro, ruolo in cui adesso agisce Karsdorp da titolare indiscusso e poi c'è Reynolds ancora troppo acerbo. Tete oltre al ruolo di terzino destro può ricoprire all'occorenza il ruolo da terzino sinistro o anche da centrale.

I numeri di Tete

Tete è alla sua seconda stagione al Fulham. Col club londinese ha collezionato 28 presenze fra campionati e coppe varie. Prodotto del vivaio dell'Ajax, con i lancieri Tete ha raccolto 55 presenze in tre anni e poi è passato in Francia al Lione. Con i francesi in tre stagioni le presenze sono state 80. Tete ha vestito 14 volte lamaglia della nazionale Orange