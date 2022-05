Juventus-Roma: dove vedere la finale di Coppa Italia Femminile in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia Femminile mette a confronto il meglio del movimento del pallone femminile italiano. Allo stadio Mazza di Ferrara domenica 22 maggio alle ore 14:15 infatti si contenderanno il trofeo nazionale la Juventus Women, fresca campione d'Italia per il quinto anno consecutivo, e la Roma Femminile seconda classificata in Serie A e detentrice del trofeo.

Roma Femminile, i complimenti dei Friedkin

La Roma arriva alla finale di Coppa Italia al termine di un campionato in cui è stata grande protagonista. Le giallorosse di mister Spugna infatti hanno scalato la classifica grazie ad ottime prestazioni condite da un bel gioco contendendo lo scudetto fino alla fine alla Juventus e nella doppia vittoria nel Derby. L'ottimo campionato ha portato la Roma a qualificarsi per la prima alla Women Champions League. Per lo storico traguardo raggiunto si sono spesi pubblicamente i Friedkin tramite i social: "Congratulazioni alla Roma Femminile per una stagione incredibile e un posto in Champions League! Dall'Empoli alla Lazio, questa stagione è stata quella dei libri di storia. Forza Roma!".

Juventus-Roma, Le ultime di formazione

Mister Spugna dopo il turnover contro la Lazio, spera di recuperare diverse giocatrici out per infortunio. Fra queste Linari, Haavi e l'ex Glionna. In difesa Kollmats e capitan Bartoli certe del posto, se Linari non dovesse recuperare pronta Di Gugliemo, con Soffia sulla corsia di destra, a sinistra Serturini. A centrocampo Greggi con Giugliano e Andressa. La brasiliana è stata premiata dalla FIGC come miglior centrocampista del campionato. In attacco pronta Paloma Lazaro. Insieme a lei è ballottaggio a tre fra Haavi, Haug e Pirone in forte ascesa dopo l'ottimo Derby.

Juventus col solito 4-3-3 con Bonansea favorita per partire dal primo minuto. Dalla panchina dovrebbe partire Martina Rosucci autrice di una grande rete nella sfida di andata in campionato al Tre Fontane.

Juvents-Roma Femminile, le probabili formazioni

Juventus Women (4-3-3): Peyraud, Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin, Caruso, Pedersen, Cernoia, Hurtig, Girelli, Bonansea. All.: Montemurro.

Roma Femminile (3-5-2): Ceasar; Linari, Kollmats, Bartoli; Di Guglielmo, Greggi, Giugliano, Andressa, Serturini; Paloma Lazaro, Haavi. All.: Spugna.

Juventus-Roma Femminile, dove vedere la partita

La finale di Coppa Italia Femminile fra Juventus e Roma sarà visibile sia su Dazn che in chiaro. Su Dazn sarà trasmessa sul canale tematico bianconero Juventus TV e basterà scaricare l'app su smart tv o su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Partita visibile sempre su Dazn su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

La finale sarà trasmessa in chiaro anche su La7. Altra possibilità sarà quella di vedere la partita, previo abbonamento, su Tim Vision.