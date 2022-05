Lazio-Roma 0-3: il Derby femminile è giallorosso. Cronaca, commento e pagelle del Derby

La Roma vince anche il Derby di ritorno con un netto tre a zero. Non c'è partita a Formello con la Roma che domina dai primi minuti trovando la rete dopo pochissimi secondi. Spugna opta per una formazione con diverse seconde linee che non fanno rimpiangere le titolari. Le biancocelesti all'ultima in Serie A subiscono le romaniste e chiudono con una sconfitta il loro primo campionato in Serie A. Per la Roma ora testa alla finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Lazio-Roma, la cronaca

Pronti, via e la Roma è già in vantaggio con Mijatovic dopo una bella giocata corale delle giallorosse che evitano la pressione della difesa laziale. Al 13esimo occasione Lazio con Heroum che però davanti a Lind spreca calciando debolmente. La risposta romanista porta la firma di Borini, che rientra sul destro ma centrale. La Roma al 28esimo raddoppia: Greggi dalla trequarti alza un pallone in profondità per Pirone che con un tocco morbido al volo batte con un pallonetto Ohrstrom in uscita. Al 51esimo Pirone ruba palla a Falloni e si invola a tu per tu contro il portiere ma è bravissima Ohrstrom a dire di no ed evitare il tris giallorosso. La Lazio risponde con un tacco di Chukwudi ma si distende e blocca Lind. Il terzo gol giallorosso arriva al minuto 65 con uno splendido colpo di testa di Haug su traversone di Soffia. Andressa nel finale va vicinissima al poker ma il suo mancino termina alto.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-4-2): Ohrstrom 6,5; Pittaccio 4,5 (dal 46’ Cuschieri 5,5), Foerdos 5, Falloni 4,5, Vigliucci 5 (dal 46’ Santoro 5,5); Castiello 5,5, Ferrandi 5,5, Di Giammarino 5,5 (dal 76’ Savini s.v.), Heroum 5; Visentin 5, Chukwudi 5 (dal 67’ Le Franc 5,5). All.: Catini 5.

Roma (3-5-2): Lind 6; Pettenuzzo 6, Kollmats 6,5, Bartoli 6 (dal 72’ Pacioni 6); Borini 6,5, Greggi 7,5 (dal 46’ Bergensen 6), Bernauer 7, Mjiatovic 7 (dal 67’ Andressa 6), Soffia 7 (dal 72' Ferrara 6); Pirone 8 (dal 67’ Paloma Lazaro 6), Haug 7,5. All.: Spugna 7.

Marcatrici: 1’ Mijatovic (R), 28’ Pirone (R), 65’ Haug (R)

Ammonite: Pettenuzzo (R)

Arbitro: Pezzopane

Le top e flop del Derby

Pirone 8: Gioca un grande Derby con belle giocate e un gran gol in pallonetto.

Greggi 7,5: Ennesima prestazione strepitosa della centrocampista giallorossa. Recupera un’infinità di palloni e arricchisce la sua partita con l’assist a Pirone per il due a zero.

Castiello 5,5: L'ultima a mollare ma non iresce ad incidere.

Visentin 5: La miglior giocatrice della stagione biancoceleste non entra mia in partita.