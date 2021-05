L'As Roma femminile vince la Coppa Italia

Domenica 30 maggio è una data storica per la Roma femminile. La squadra femminile giallorossa ai calci di rigore (0 a 0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari) ha battuto il Milan per 3 a 1 e ha vinto la prima Coppa Italia femminile della sua storia. Si tratta del secondo titolo della Roma femminile dopo lo scudetto Primavera vinto contro la Juventus in questa stagione.

Una gioia immensa per Betty Bavagnoli l’allenatrice della Roma che ha visto in Camelia Ceasar l’eroina di giornata. Infatti La copertina se la prende il portiere giallorosso che para i due rigori di Grimshaw e Boquete. Bernauer dagli undici metri segna e sancisce il trionfo giallorosso dando il via alla festa romanista. Il capitano Elisa Bartoli alza così al cielo il primo titolo della Roma femminile.

I complimenti di Zingaretti

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, non ha mancato di complimentarsi con le ragazze di Bavagnoli, fresche vincitrici della Coppa Italia femminile. Questo il post pubblicato sui social da Zingaretti dedicato alla Roma femminile: “Dopo la straordinaria vittoria del campionato femminile primavera da parte della AS Roma, ieri un’altra splendida notizia per la compagine femminile giallorossa: la vittoria della Coppa Italia.Grandi ragazze, Roma è orgogliosa di voi.”