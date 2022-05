Juventus-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 16 maggio alle 20:45 la Lazio scenderà in campo all'Allianz Stadium contro la Juventus per la 37esima giornata di Serie A. I biancocelesti con una vittoria avrebbero la certezza di giocare in Europa League la prossima stagione. Per la trasferta di Torino però Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un problema in attacco.

Juventus-Lazio, le ultime di formazione

Problemi per Sarri in attacco. Per la sfida ai bianconeri infatti il tecnico rischia di non avere a disposizione Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha un problema alla caviglia che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida dello Stadium. Il bomber laziale proverà a stringere i denti ma le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. In caso di forfait del 17, sarà ballottaggio fra Luka Romero e Cabral (il primo favorito) per un posto in attacco insieme a Felipe Anderson e Zaccagni. Infatti va verso l'ennesima esclusione per motivi fisici è Pedro, ancora alle prese con un problema muscolare. Anche in questo caso le condizioni dello spagnolo saranno costantemente monitorate. A centrocampo Sarri avrà la solita certezza Milinkovic-Savic, insieme a Luis Alberto e Leiva avanti rispetto a Basic e Cataldi. In difesa ancora verso la panchina Luiz Felipe, al suo posto Patric. Pacchetto arrettrato completato da Acerbi, Marusic e Lazzari. In porta Strakosha.

Allegri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'Inter valuda diversi cambi di formazione. In porta torna l'ex Roma Szczesny, in attacco ci sarà Dybala. Ultima in casa da bianconero per Giorgio Chiellini che ha annunciato il suo addio alla Juventus. Out Danilo per infortunio.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Rabiot, Miretti, Zakaria; Dybala, Vlahovic, Morata. All.: Allegri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Juventus-Lazio, dove vederla

La partita fra Juventus e Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e Sky. Su Dazn la sfida si potrà vedere sulla propria smart tv oppure collegando il televisore ad una console Xbox o Playstation, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ancora al TIMVISION BOX. In alternativa la partita dei giallorossi sarà visibile tramite sito o app Dazn su dispositivi mobili quali smartphone, pc o tablet.

Gli abbonati Sky potranno vedere il match fra Sarri e Allegri sul canale Sky Sport Calcio, Sly Sport e Sky Sport Uno. In streaming visibile su SkyGo e Now.