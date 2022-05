Lazio e Roma in Europa League se...: tutte le combinazioni

La corsa per un posto in Europa League entra nel vivo. Mancano 180 minuti di campionato e sia la Lazio che la Roma sono in corsa per un posto nella prossima edizione del secondo torneo europeo per club. I biancocelesti partono da una posizione di vantaggio essendo quinti in campionato, i giallorossi possono giocarsi la carta Conference League. Oltre alle romane partecipano alla bagarre per l'Europa League anche Fiorentina e Atalanta.

Roma in Europa League se...

Arrivando quinta o sesta la Roma conquisterà un posto in Europa League. Se i giallorossi non riuscissero a conquistare la qualificazione tramite campionato potranno potranno giocarsi la carta Conference League e cambiare le sorti anche delle altre squadre

In caso di vittoria a Tirana da parte di Mourinho, in Europa League andrebbe la Roma perchè vincitrice della Conference League e gli altri posti dipenderanno dal piazzamento finale dei giallorossi in campionato. Se la Roma (campione) finisce quinta o sesta, non libera un posto ulteriore in Europa League in questo caso si qualificheranno oltre ai giallorossi la quinta o la sesta classificata mentre la settima accederà ai play-off di Conference League.

Se la Roma arriva settima, va in Europa League insieme alla quinta e alla sesta del campionato e nessuna andrà in Conference League. Se la Roma arriva ottava andrà in Europa League insieme alla quinta e alla sesta della Serie A mentre la settima disputerà i play-off di Conference League. In questo unico caso saranno 8 le squadre italiane impegnate in Europa.

Lazio in Europa League se...

La Lazio è quella posizionata meglio in classifica, i biancocelesti infatti sono quinti con 62 punti e hanno tre punti di vantaggio sul terzetto inseguitore. Alla squadra di Sarri per la matematica qualificazione in Europa League basterà vincere una delle prossime due partite: trasferta di Torino contro la Juventus e ultima in casa contro l'Hellas Verona (o sperare in una sconfitta delle concorrenti). Con una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate, Immobile e compagni potrebbero essere solo raggiunti dagli avversari e in caso varrebbe la classifica avulsa che premierebbe le due romane in vantaggio con ordine di arrivo: Roma (12), Lazio (11), Fiorentina (9), Atalanta (2).