Jacopo Succi non fa sconti alla Romana "Domenica ci è mancato l'atteggiamento"

Dopo un avvio di stagione non del tutto positivo, per la Romana adesso è arrivato il momento di dare una sterzata decisa al campionato e in questo senso la partita con l’Atletico Uri è molto importante. L’ultima sconfitta contro il Cassino è stato un boccone amaro da digerire, come afferma il difensore Jacopo Succi, e lo stesso calciatore analizza così la gara: “Domenica abbiamo peccato sul piano dell’atteggiamento e sull’approccio alla gara. Dopo l’1-0 ci siamo demoralizzati, ma abbiamo sbagliato perché mancava ancora tanto tempo e si poteva fare meglio, sia sul piano tecnico che sullo spirito di sacrificio. Sono dell’idea che si possono sbagliare passaggi, tiri, posizioni e tante altre cose, ma l’unica cosa che non deve mai mancare è la voglia e l’atteggiamento giusto. Non ci aspettavamo questa partenza ma adesso dovremo essere bravi ad uscirne tutti insieme”.

"L'abbiamo preparata bene"

Succi parla poi della sua condizione fisica, visto l’infortunio rimediato poco prima dell’inizio del campionato: "Per me si è trattato del primo vero infortunio visto che sono stato fuori un mese e mezzo. Non è stato facile ma grazie all’aiuto dello staff e del Prof mi sento sempre meglio. Dopo essere entrato due volte dalla panchina domenica ho giocato titolare, non sono ancora al 100% ma sto tornando e sono pronto ad aiutare la squadra e la società”. Il difensore si proietta poi alla sfida di sabato: “Veniamo da una brutta sconfitta e da una prestazione non all’altezza, per cui sono stati giorni in cui abbiamo parlato tanto per capire quale fosse il reale problema di questa squadra. Sulla carta non siamo un gruppo da terzultimo posto ma se in campo non diamo quello che serve questi sono i risultati. Dobbiamo dimostrare e fare meglio: serve una parola in meno e una corsa in più per aiutare il compagno. Con l’Atletico Uri non sarà semplice perché in Sardegna non è mai facile, ma l’abbiamo preparata bene. Per vincere e uscire da questa situazione dobbiamo essere pronti a dare il 110% sotto tutti i punti di vista”