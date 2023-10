Luka Tomas carica il suo Ostiamare "Con la Cavese daremo il 100%"

L’Ostiamare ha chiuso la complicata trasferta in casa della NF Ardea con un pareggio. Gara non semplice, bloccata per lunghi tratti ma in cui i biancoviola hanno mostrato una grande capacità di reazione dopo lo svantaggio. A commentare il momento dei lidensi è il difensore Luka Tomas: “Ieri abbiamo affrontato una partita bloccata contro un avversario tosto ma ce lo aspettavamo. Abbiamo preso un punto e dobbiamo guardare al lato positivo che è stata la capacità di riprendere una partita in cui eravamo andati sotto. L’importante, quando ti trovi a dover fare i conti con match del genere, è non perdere”.

L'Ostiamare riparte dalla Cavese

Il gruppo però non si accontenta e, come spiega Tomas, è già pronto a rimettersi al lavoro per tornare alla vittoria: “Da domani si riparte, analizzeremo la partita per vedere dove dobbiamo migliorare e su cosa concentrare i nostri sforzi. Ci aspetta una settimana di duro lavoro che ognuno di noi dovrà affrontare con il massimo impegno e concentrazione. Ora ci aspetta una sfida dura contro un avversario forte come la Cavese ma sono certo che la squadra darà il 100% per prepararla al meglio per poter tornare alla vittoria già dal prossimo turno”.