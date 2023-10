Serie D girone F: le marchigiane sorprendono Real Monterotondo e Roma City, successo per il Tivoli

Si è conclusa la settima giornata del girone F di Serie D, con un bilancio dolceamaro per le squadre laziali. Vince infatti il Tivoli, ma Real Monterotondo e Roma City cedono contro le marchigiane Vigor Senigallia ed Atletico Ascoli.

Le sconfitte di Roma City e Real Monterotondo

Continua il periodo negativo del Roma City, che dopo aver perso la scorsa settimana contro il Matese cede in casa contro l'Atletico Ascoli e regala la prima vittoria in campionato ai marchigiani. Una vittoria meritata da parte degli ospiti, già pericolosi nel primo quarto con Minicucci, che ha sparato il suo rigore sopra la traversa. Al 19' l'Ascoli passa con un colpo di testa di D'Alessandro, e tanto basta per vincere contro un Roma City che nella ripresa non riesce a sfondare il muro degli ospiti.

Anche il Real Monterotondo aiuta una squadra in difficoltà, cedendo di misura a Senigallia contro una Vigor reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra marchigiana ha spezzato l'equilibrio con il gol di Scheffer arrivato al 34' del secondo tempo. Una sconfitta dolorosa anche per la classifica del Monterotondo, superato proprio dall'Atletico Ascoli e ora a soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione diretta.

Santarelli all'ultimo respiro per i tre punti del Tivoli

Dopo tre sconfitte di fila e le tante polemiche serviva uno scossone al Tivoli, e questa domenica l'ha trovato sul campo. La squadra laziale vince contro l'Aquila davanti ai suoi tifosi una partita sulle montagne russe e si porta fuori dalla zona playout. Il Tivoli trova il vantaggio al 24' grazie alla conclusione di Cruz, ma viene gelato nel finale di primo tempo dal rigore trasformato da Banegas che manda le due squadre all'intervallo sulla parità. In un secondo tempo equilibrato serve la fiammata per riportare il sorriso ai tifosi di casa, con Santarelli che in pieno recupero firma il gol della vittoria con una splendida punizione.

I tabellini

TIVOLI - L'AQUILA 2-1 (24'pt Cruz (T), 46'pt rig. Banegas (A), 46'st Santarelli (T)

L’AQUILA: Raffaelli, Bellardinelli, Ouali, Cassese, Angiulli, Del Pinto, Galesio, Banegas, Sarritzu, Tavoni, Brunetti. A disp.: Michielin, Pietropaolo, Bacio Terracino, Carbonelli, Alessandretti, Battistoni, Lorenzoni, Mantini, Persiani. All. Epifani.

TIVOLI: Vento, Spirito, Savi, Valentini, Santarelli, Iurgens, Pellegrini, Traditi, Cruz da Silveira, Fatati, Maurizi. A disp.: Zappalà, Abdalla, Battisti, Ruci, Montesi, Labrozzi, Pedrini, Camilli, Recchiuti. All. Pascucci.

VIGOR SENIGALLIA - REAL MONTEROTONDO 1-0 (34'st Schaeffer)

ROMA CITY - ATLETICO ASCOLI 0-1 (19'pt D'Alessandro)

ROMA CITY: Di Chiara, Ferrante, Codromaz, Scognamiglio, Ascoli, Proia, Capece, Bandeira Diniz, Di Renzo, Sparacello, Pellegrino. A disp. Muraca, Cabella, Mancino, Raffini, Casaccia, Bonello, Tinti, Fradella, Bekale. All. Maurizi

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Camilloni, Casale, D'Alessandro, Mazzarani, Marucci, Traini, Ceccarelli, Ciabuschi, Minicucci, Diarra. A disp. Torregiani, Valentino, Feltrin, Dondoni, Vechiarello, Cognigni, Olivieri, Clerici, Marini. All. Pirozzi