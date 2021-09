Il Tivoli Calcio annuncia l'acquisto di Enrico Ferrari

Non si ferma il mercato del Tivoli Calcio 1919, che dopo aver piazzato il colpo De Sousa quest'estate hanno annunciato l'arrivo di un nuovo rinforzo per la squadra allenata da mister Claudio Pascucci. Il nuovo giocatore è Enrico Ferrari, centrocampista classe 1998 proveniente dall'Ostiamare. Proprio alla squadra ostiense Ferrari ha dedicato la totalità della sua carriera, che nonostante la giovane età comprende 131 partite e 11 gol in Serie D con la maglia dell'Ostiamare. Il giocatore, da subito aggregato alla prima squadra, sarà un rinforzo importante per la società tiburtina che quest'anno militerà nel girone B di Eccellenza laziale. Ferrari ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Tivoli ai microfoni virtuali del Tivoli Calcio. “Mi sto trovando benissimo. Il gruppo è fantastico, siamo molto uniti. Cerchiamo di fare un campionato di vertice, l'obiettivo sappiamo tutti qual è e proveremo a raggiungerlo.". Per quanto riguarda il ruolo Ferrari ha le idee chiare. "Sono un centrocampista duttile, preferisco giocare da mezzala più esterno che centrale di centrocampo.". Chiusura sul perché Ferrari, dopo tanti anni ad alto livello in D con l'Ostiamare, ha sposato il progetto del Tivoli. "Mi è sembrato subito un progetto importante, ho preso la palla al balzo e ho fatto questa scelta.".