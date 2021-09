Tivoli Calcio 1919 (calcio, Eccellenza) La carica di De Sousa "E' una società abituata a vincere"

E' stato uno dei colpi di mercato del girone B di Eccellenza quello di Claudio De Sousa al Tivoli 1919, attaccante romano di origini angolane e marchigiane. La punta classe '85 è un innesto di grande esperienza per la squadra laziale, con una carriera iniziata tra le giovanili della Lazio, con 4 presenze in Serie A condite da un gol siglato contro il Messina. De Sousa è stato prelevato dall'Ostiamare, con cui ha militato per due stagioni e ha segnato 17 reti, nella sua carriera ci sono stati passaggi in squadre prestigio come Torino e Como. Nella squadra lariana ha contribuito alla promozione in B nel 2015. Il giocatore ha rilasciato un'intervista per il canale ufficiale del club, in cui ha parlato delle sue sensazioni in vista della prossima stagione. “La squadra è di prim’ordine e la società è abituata a vincere. La rosa è stata ulteriormente rafforzata e dobbiamo far bene per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Continua De Sousa, "a Tivoli era come mi avevano detto [...] l'ambiente è sano ed ambizioso ed è una piazza importante, quello che cercavo per quest'anno. [...]Lavoriamo ogni giorno per arrivare all'obiettivo.".