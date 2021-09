Tivoli Calcio 1919 (calcio, Eccellenza) La carica di Giocondi "Siamo un grande gruppo"

Il morale è alto in casa Tivoli Calcio dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Villalba Ocres Moca. A testimoniarlo sono le parole di Simone Giocondi, esterno classe 2002 della squadra tiburtina, concesse alla pagina ufficiale del Tivoli Calcio, molto attivo in questi giorni prima dell'inizio del campionato. “Tivoli non è una squadra qualsiasi, tutti sappiamo l’importanza dei tifosi e della piazza. Non se ne trovano così in altri gironi. Sicuramente è una cosa che sanno tutti anche fuori la squadra e fuori i tifosi.". Giocondi dice la sua anche sul gruppo squadra, di cui lui è uno dei veterani presenti anche la scorsa stagione. "Siamo un grande gruppo, non solo a livello tecnico ma anche umano. Fino ad oggi ho avuto ottime impressioni". In chiusura una parola da parte dell'esterno sull'obiettivo stagionale del Tivoli, che si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre favorite della categoria. "L'obiettivo è sempre quello di riconfermarci e di provare a fare meglio del campionato precedente.".