Coppa Italia Serie D, il Trastevere vince il derby con la Romana FC

Successo interno per il Trastevere, che ha la meglio sulla Romana in una delle tante partite tra squadre laziali del primo turno di Coppa Italia Serie D. La Romana però ha dato da subito filo da torcere, andando avanti al 22' con un gol dell'ex Montespaccato Calì su assist di Ricozzi. Nel secondo tempo però entra in campo un altro Montespaccato, che in nove minuti si porta avanti grazie alla doppietta di Crescenzo, prima in scivolata e poi di testa su assist di Bertoldi, e il gol di Cacheiro sempre su assist di Bertoldi. La Romana ne esce frastornata e riesce ad accorciare le distanze solo al 35' con un eurogol di Macrì, ma il subentrante Mastropietro ci mette tre minuti con un tap-in a confermare il passaggio del turno dei suoi.

TRASTEVERE-ROMANA 4-2

MARCATORI: 22'pt Calì (R), 3'st, 6'st Crescenzo (T), 9'st Cacheiro (T), 35'st Macrì (R), 38'st Mastropietro (T)

TRASTEVERE: Semprini, Pandimiglio (15'st Rosati), Fragnelli, Giannetti, Santovito R., Massimo, Bertoldi, Conti (1'st Crescenzo), Alonzi (41'st Santotivo G.), Cacheiro (11'st Mastropietro), Ferramisco (28'st Tolomeo). A disp. Foschini, Galofaro, Baldari, Sebastiani. All. Cioci

ROMANA: Antolini, Avellini (16'st Ferraro), Sfanò, Paolelli (16'st Lisi), Ricozzi (31'st Tarantino), Nannini (31'st Armini), Spinosa (16'st Alagna), Fiore, Vagnoni, Macrì, Calì. A disp. Allegrucci, Brevi, Di Lazzaro, Passaquieti. All. Chiappara

ARBITRO: Decimo di Napoli

ASSISTENTI: Di Meglio di Napoli - Ferrara di Castellammare di Stabia

NOTE - Ammoniti: Conti, Sfanò, Giannetti, Ricozzi, Lisi. Angoli: 6-4. Recupero: 2'pt, 5'st