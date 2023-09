Eccellenza Lazio girone A, i risultati della prima giornata

Inizia con un minuto di silenzio la prima giornata del girone A di Eccellenza Lazio 2023/2024, dedicato alla tragedia di Brandizzo. Sul campo si sono visti tanti gol, con le squadre che libere dai vincoli della classifica hanno cominciato a dare spettacolo sin dalla prima giornata. Tra queste c'è l'unica neopromossa a vincere oggi, il Rieti, che travolge 4-0 in trasferta l'Audace con un incredibile quadrupletta di Daniel Rossi. Roboante anche il Montespaccato, che dimostra la rabbia di chi vuole risalire subito in D travolgendo per 5-0 il Pescatori Ostia con una doppietta di Vitelli. Successi interni anche per Astrea e il nuovo Citizen Academy, mentre il Villalba riesce a frenare una delle favorite del girone grazie al gol di Regis. Come per il Montespaccato inizio importante anche del Pomezia, che in una partita spettacolare stende la Cimini grazie ai gol nel secondo tempo di Costantini e Pagliaroli.

ASTREA - W3 MACCARESE 2-1

AUDACE - RIETI 0-4

AURELIANTICAURELIO - ACADEMY LADISPOLI 1-0

CITIZEN ACADEMY - VALMONTONE 1-0

LUISS - ARANOVA 2-2

MONTESPACCATO - PESCATORI OSTIA 5-0

POMEZIA - FAVL CIMINI 4-2

ROMULEA - CAMPUS EUR 0-0

VILLALBA - CIVITAVECCHIA 1-1