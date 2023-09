Eccellenza Lazio girone B, i risultati della prima giornata

Inizio con pochi gol nel girone B di Eccellenza Lazio, in una prima giornata caratterizzata dal minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Brandizzo. Travolgente solo la Racing Ardea, che in trasferta schianta il Primavera grazie alla tripletta di Guarino. Successo esterno per una delle grandi favorite del girone, il Colleferro, che si aggrappa alle spalle di Oduamadi per trovare la vittoria esterna a discapito del Ferentino. Ben quattro pareggi, con la matricola Lodigiani che ferma in trasferta il Tor Sapienza.

C.S PRIMAVERA - RACING ARDEA 0-4

FERENTINO - COLLEFERRO 0-1

GAETA - NETTUNO 0-0

TOR SAPIENZA - LODIGIANI 1-1

VICOVARO - TERRACINA 1-1

VIS SEZZE - UNIPOMEZIA 1-1

ATLETICO PONTINIA - CITTA DI ANAGNI (15.30)

MONTE SAN BIAGIO - CERTOSA (15.30)

ROCCASECCA - CITTA DI FORMIA (15.30)